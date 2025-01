"Come Djokovic e Federer": la frecciata di Kalinskaya a Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre al lavoro esiste una vita di relazioni e sentimentale, il discorso vale per tutti così come per Jannik Sinner che, pur girando il mondo praticamente per undici mesi l'anno, nel 2024 ha intrapreso una relazione con la collega tennista Anna Kalinskaya. A che punto sia la love story, però, non è dato saperlo con certezza: in questo momento i due sembrano molto distanti come hanno dimostrato anche le recenti parole della russa.

I tennisti ideali di Anna

Dopo aver rinunciato agli Australian Open a causa di un infortunio, la giovane moscovita si trova adesso al torneo Wta 250 di Singapore come testa di serie numero uno. In conferenza stampa, alla domanda su come dovrebbe essere il suo tennista perfetto, la bella Anna ha preso un mix da tre eccellenze di questo sport ma senza citare mai Jannik. " Sicuramente il mio tennista perfetto sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente anche Federer, per la sua freddezza ".

Per carità, è logico che il nostro azzurro non possa essere ancora paragonato a campioni di quel calibro visto che si trova ai vertici mondiali da relativamente poco tempo (in confronto agli altri) e dovrà fare ancora tanta strada ma il talento, la forza di volontà e i suoi colpi sono un'eccellenza nel panorama mondiale come hanno dichiarato molte volte tanti altri addetti ai lavori. Se la Kalinskaya abbia dato quella risposta in maniera "oggettiva" o se sia stata dettata anche da risentimento o allontamento verso Sinner non è dato saperlo ma nel suo prototipo del tennista perfetto, il fidanzato o ex fidanzato di certo non c'è.

Relazione al capolinea?

Se dalla risposta a una domanda si possono capire alcuni dettagli, il detto "tre indizi fanno una prova" sbaglia raramente: all'indomani della vittoria e lungo il suo cammino agli Australian Open, Anna Kalinskaya non ha mai interagito pubblicamente sui social per complimentarsi dei risultati ottenuti da Sinner come ha fatto altre volte in passato in "tempi di pace". Inolte, i due continuano a non seguirsi più su Instagram, nessuno ha più parlato dell'altro e a Melbourne non è mai stata avvistata durante gli incontri di Jannik. C'è tanta carne al fuoco, dunque, per comprendere quantomeno che i rapporti in questo momento non siano così idilliaci.

In un'altra conferenza stampa a Singapore, però, un indizio fa intendere che tra i due la vicenda (forse) non è del tutto conclusa: quando un giornalista ha domandato alla tennista russa se c'è una certa "pressione" a essere fidanzata con il numero uno del mondo, Anna ha risposto in maniera secca: " Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla ".

Una risposta che potrebbe spazzare i dubbi sullo status effettivo della coppia (che potrebbe stare, quindi, ancora insieme) oppure semplicemente un modo per depistare il giornalista che ha fatto la domanda senza scendere in ulteriori dettagli. La verità, prima o poi, la scopriremo: per gli amanti del gossip basta armarsi di un po' di pazienza.