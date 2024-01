Djokovic festeggia il 2024 in campo e fa il countdown insieme al pubblico

Novak Djokovic riapre da dove aveva lasciato. Nell'ultima giornata del 2023 (per il tennis però significa già nuova stagione) il numero al mondo ha conquistato due vittorie in una sola giornata nella United Cup di Perth. La prima all'esordio in singolare contro il cinese Zhizhen Zhang in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco, regalando il primo punto alla sua nazionale. Con il secondo successo poi, insieme a Olga Danilovic, ha regalato alla Serbia la vittoria contro la Cina, superando in tre set col punteggio di 6-4 1-6 10-6 la coppia cinese Zheng-Zhang.

Una vittoria arrivata alle 23:53 orario di Perth, ovvero solo 7 minuti prima del nuovo anno. A quel punto Djokovic ha partecipato al countdown con il pubblico e accolto il primo gennaio saltando e cantando, prima di scambiare gli auguri con tutti i presenti. "Non potevo sperare in un inizio migliore - ha detto Nole subito dopo la partita - e sono contento di aver contribuito alla vittoria della Serbia. Fisicamente mi sento bene, non giocavo da un po' di settimane e mi piace come ho reagito". Al settimo cielo Olga Danilovic, figlia della leggenda della pallacanestro Predrag: "Giocare in coppia con Nole e vincere è un sogno, era al primo posto della mia lista dei sogni".

L'anno che verrà di Djokovic

Dopo un 2023 quasi perfetto, chiuso in testa alla classifica mondiale con tre Major vinti (Australian Open, Roland Garros e Us Open) più due Masters 1000 (Cincinnati e Parigi-Bercy) il 2024 sarà ancora l'anno di Djokovic? Carlos Alcaraz e Jannik Sinner riusciranno a spodestare il campione serbo? È quello che si chiedono tutti gli appassionati di tennis. Di sicuro servirà che lo spagnolo e l'azzurro continuino il percorso di crescita iniziato nella passata stagione. Entrambi, uno a Wimbledon l'altro in Coppa Davis, hanno dimostrato di poter battere Djokovic ma è altrettanto vero che almeno per il momento Nole resta un gradino (o forse più) sopra a tutti.