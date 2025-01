Ecco la cassaforte di Sinner: così gestirà i milioni vinti dal tennista

Ascolta ora 00:00 00:00

Un celebre detto recita "chi fa da sé fa per tre": al nostro Jannik Sinner non sfugge nessun particolare nemmeno fuori dal campo visto che la gestione del suo patrimonio di milioni di euro è molto importante e deve essere affidata in ottime mani. A tal proposito l'altoatesino ha fondato Wooly Lemon, una nuova società la cui traduzione dall'inglese significa "limone di lana".

Di cosa si occuperà

Come ha riportato IlSole24Ore, si tratta di una società a responsabilità limitata registrata lo scorso dicembre ma in realtà sarebbe stata costituita già ad agosto e si occuperà a 360 gradi del numero uno del tennis mondiale: dai diritti di immagine alle pubbliche relazioni, dalla comunicazione al marketing senza dimenticare le strategie commerciali e la pubblicità. Le menzioni non si fermano qui perché dovrà sviluppare anche " il rapporto con i media e gli sponsor, la consulenza ad atleti, associazioni e società legate allo sport, esclusa l’attività di procuratori di calciatori. La gestione, l’acquisizione, la vendita online, la rappresentanza, lo sviluppo di licenze, marchi e software nei settori dello sport e degli eventi".

Da chi viene gestita

Come è normale che sia vista la residenza dell'altoatesino, la sede è nel Principato di Monaco. Il quotidiano economico fa sapere anche chi si occuperà di tutto, il commercialista italiano Giuseppe Gianni che vive da anni nel Principato e molto amico del tennista azzurro. A lui il compito di gestire, d'accordo con Sinner, le molteplici attività imprenditoriali. Gianni è molto conosciuto nell'ambiente anche per aver fondato una società a Londra (Gifour International Law) oltre a essere collegato anche alla società svizzera Vcm SA.

Le altre società

Ovviamente, la Wooly Lemon non è l'unica società di Jannik che dal 2019 fa gestire la sua immagine e i molteplici contratti da un'altra società con sede a Londra chiamata StarWings Sports: tra i vari sponsor ricordiamo Gucci, Lavazza, De Cecco ma anche La Roche Posay, Rolex, De Cecco, Intesa SanPaolo, Fastweb, Panini, Pigna.

Per il momento non si è a conoscenza di un eventuale affiancamento della nuova società a quella inglese o se il lavoro sarà complementare. Infine, ricordiamo che il nostro campione da quasi un anno ha anche una società con sede a Milano che si occupa di immobili, Foxera, del valore di poco superiore a 3,5 milioni di euro.