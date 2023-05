La firma quasi "musicale" di Sinner e quella "personalità volitiva e tenace"

Dalla firma di Jannik Sinner si nota una personalità volitiva e tenace, con la voglia di trovare nell’esperienza sportiva la risposta a ciò che lo ha sempre contraddistinto: la brama di successo.

L’energia vitale che emerge dalla firma, al di là dello strumento scrittorio usato, probabilmente un pennarello, lo sostiene nella determinazione, dotandolo di forza psicofisica per ottener ciò che vuole e raggiungere gli obiettivi.

L’avviluppamento del gesto nella firma, che porta a faticare nel decifrare cognome e nome, mette in luce un Io ben agguerrito nel settore sociale dove ambisce ad ottenere un posto di privilegio sia come affermazione individuale sia all’interno della società dove il suo Ego possa porre il suo marchio personale.

Sinner possiede un notevole senso estetico e quindi anche una buona cura della propria immagine sia a livello fisico (vedi legami tra le lettere, quasi musicali) sia come emblema della nazione Italia. In questo egli propone una figura piacevole che sa riscuotere simpatie.

Assieme a tutta questa positività, si notano però anche elementi di aggressività interiore che, specie nei momenti di criticità, potrebbe demotivarlo fiaccandolo e indebolendo le energie, privandolo così della forza e della resistenza necessarie per la scalata nella graduatoria dei campioni di tennis.

Ecco allora scattare in lui l’orgoglio che, oltre a non permettergli alcuna manifestazione di “accartocciamento”, lo spinge a trovare quel tocco personale e quella grinta sui generis per rimanere a galla continuando nel tennis, gioco che oltre ad essere bello e divertente offre anche salute e ricchezza a chi lo sa utilizzare al meglio.