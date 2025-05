Ascolta ora 00:00 00:00

Due anni fa la vittoria contro Andy Murray, e il 6-4, 4-6, 6-4 di allora è stata la chiusura del cerchio di una carriera vissuta tra genio e sregolatezza. Fabio Fognini compirà il 38 anni il 24 maggio, ed è per questo che in un’intervista a Sky Sport ha anticipato la notizia inevitabile: “Ho deciso che sarà l’ultima Roma. Voglio dare spazio a giovani, com’è giusto che sia, ho fatto una bellissima carriera e sono super contento. Ma come in tutte le cose c’è un inizio e una fine. Questo è il torneo che per noi italiano mette pressioni extra: aver battuto Andy quel giorno resterà indimenticabile.

Fabio è stato figlio di una generazione di mezzo, ma i suoi risultati lo hanno portato fino al 9º posto del ranking a cui si aggiunge il 7º in doppio, il che vuol dire essere l'unico giocatore italiano che è stato nella Top 10 di entrambe le specialità. È stato anche presente nella top 100 per 822 settimane di cui 708 consecutive, e questo n per 17 stagioni di cui 16 consecutive. Tra gli altri record l’essere stato il miglior giocatore italiano in singolare per 292 settimane e l’aver vinto 9 tornei Atp, di cui 8 sulla terra rossa, la superficie amata sulla ha quale ha conquistato il Masters 1000 a Monte Carlo nel 2029, unico trionfo azzurro dell’era open nel Principato. Mentre negli Slam il miglior risultato resta i quarti di finale al Roland Garros 2011.

Irascibile (spesso) dentro al campo, carissi(ni)ssimo fuori, dopo il

matrimonio con Flavia Pennetta ha messo (un po’) la testa a posto. A Roma prova oggi l’ultima impresa contro l’inglese Fearnley: “In tanni ho capito che il tennis è passione, sacrificio un po’ di fortuna. Ma soprattutto felicità”.