"Forse tra due mesi dirò basta": Rafael Nadal pensa al ritiro

Finisce al primo turno l'avventura di Rafael Nadal sulla terra rossa parigina del Roland Garros: colui che è stato uno dei più forti tennisti della storia specialmente su questa superficie ha ceduto in tre set al fresco vincitore degli Internazionali di Roma, Alexander Zverev, con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo tre ore e cinque minuti. L'ex numero uno al mondo, adesso sceso in posizione 275, ha fatto chiaramente capire che potrebbe essersi trattata della sua ultima partecipazione a questo torneo dello Slam ma anche che, dopo le Olimpiadi che si disputeranno sempre a Parigi, potrebbe dire basta per sempre con il tennis.

"Forse tra due mesi smetto"

Intervistato a caldo a bordo campo, il campione spagnolo ha innanzitutto ringraziato il pubblico che ha palesemente tifato per lui. " Voglio dire grazie, non è semplice parlare per me. Non so se questa è l'ultima volta che sarò qui davanti a voi, non ne sono sicuro al 100% ma se è l'ultima volta mi sono divertito. Il pubblico è stato fantastico, le sensazioni vissute oggi sono difficili da descrivere, è speciale per me sentire l'amore in questo posto che io amo di più ".

Il passaggio più significativo, però, arriva poco dopo e va ben oltre la partecipazione al Roland Garros: una frase molto chiara non esclude che possa ritirarsi dall'attività agonistica nei prossimi mesi. " C'è una buonissima probabilità che non giocherò più questo torneo, ma non ne sono certo, il corpo sta meglio rispetto a due mesi fa. Chissà, forse tra due mesi dirò basta, ne ho avuto abbastanza ma questa sensazione per adesso non la sento", ha aggiunto Nadal.

Obiettivo Olimpiadi

Se il ritiro è più o meno vicino non si può affermare con certezza, in questo momento il pensiero è rivolto a quanto di più importante possa esserci per un atleta, ovvero la partecipazione alle Olimpiadi: la fatica che Rafael sta facendo per recuperare una soddisfacente condizione fisica è rivolta anche ai Giochi, quel che accadrà dopo si vedrà. " Ho degli obiettivi, spero di essere su questo campo per le Olimpiadi, spero di essere ben preparato per quell'evento", ha spiegato al pubblico presente al Philippe-Chatrier.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year #RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

Nadal è l'uomo che ha vinto più di tutti il torneo sulla terra battuta più importante del mondo, il Roland Garros: ben 14 affermazioni nella sua straordinaria carriera, la prima nel 2005 e l'ultima nel 2022 a dimostrazione del suo incredibile dominio.