Fortuna Djokovic: ai quarti senza scendere in campo

Quando si dice la fortuna. Perché non c'è solo Sinner ad avere dalla sua parte il destino, visto che Novak Djokovic potrà rifiatare un turno. Il serbo negli ottavi doveva incontrare stamattina (per noi) Mensik, ma un problema agli addominali del ceco ha fatto saltare il rendez-vous, e a 38 anni non è roba da poco. Dunque: visto lo scintillare di Nole fin qui, il 25esimo Slam potrebbe non essere così miracoloso, anche se ovviamente i dubbi sulla fattibilità restano. Anche perché tra i pericoli c'è pure Zverev (che ha liquidato Cerundolo), mentre si è evaporato Medvedev contro il ventenne americano Tien, vincitore con l'eloquente 6-4, 6-0, 6-1 (e tra le donne brilla la stellina Usa Jovic che troverà ai quarti la Sabalenka, con Gauff-Svitolina altro match già deciso).

Soprattutto poi c'è Alcaraz: nei tre set contro Tommy Paul l'unico fuori programma è stato dover togliere il braccialetto tecnologico messo sotto il polsino, un congegno che monitora sforzo fisico e recupero ma che trasmette dati all'esterno in tempo reale. E non si può fare.

Per il resto è stato tempo per provare il nuovo servizio e di una proposta di matrimonio dalle tribune, il tutto in vista del quarto di finale di domani contro De Minaur (sconfitto Bublik) che si preannuncia difficile: in città sono previsti 44 gradi e stavolta toccherà a lui la patata bollente. Di più, rovente.