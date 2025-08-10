Gabriel Diallo, chi è l'avversario di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati

Il rientro in campo di Jannik Sinner è stato devastante: soltanto due game lasciati al colombiano Galan in un gara durata meno di un'ora. Adesso è già tempo di voltare pagina e pensare all'avversario del terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, il canadese Gabriel Diallo attuale numero 35 del ranking mondiale.

Chi è l'avversario

Il classe 2001 nato a Montreal è alto ben 2,03 cm, una misura che in questo sport fa sicuramente la differenza. Entrato per la prima volta tra i migliori cento del mondo nell'ottobre 2024 e nella top 50 nel giugno 2025, ha via via scalato altre posizioni dopo aver conquistato il suo primo titolo Atp Tour a 's-Hertogenbosch e diventando il primo canadese a vincere un titolo su erba dal 1993. La vittoria più importante nella sua carriera l'ha ottenuta contro Grigor Dimitrov dopo aver salvato tre match point.

Nato da madre ucraina e padre della Guinea, Diallo ha iniziato a giocare a tennis a 10 anni e frequentato l'Università del Kentucky dove è diventato il settimo giocatore nella storia dell'università a ottenere il riconoscimento "Ita All-American" in singolare e doppio nella stessa stagione. Con Jannik Sinner non esistono precedenti, sarà dunque una prima volta assoluta: sul canadese coetaneo di Sinner c'è da dire anche che la sua crescita agonistica è stata davvero esponenziale e sono ancora molto ampi i suoi margini di miglioramento: tra i suoi attuali punti di forza c'è sicuramente il servizio ed è un giocatore molto solido da fondo campo.

Le parole di Sinner

" L'esordio? I match sono sempre difficili e non sapevo bene che cosa aspettarmi, per questo sono molto contento ": ha commentato il numero uno del tennis mondiale dopo la vittoria al debutto. " Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce, ma per essere il primo match sono soddisfatto - ha detto ancora l'altoatesino -. Il caldo l'ho sentito sin da subito, nel riscaldamento. Le condizioni qui sono dure ma oggi il servizio ha funzionato bene e per me tutto è andato nella giusta direzione ".

Dove (e quando) vedere la gara in tv

Dopo un giorno di riposo, Jannik Sinner sfiderà Diallo nella giornata di lunedì 11 agosto ma l'orario non è ancora stato stabilito: gli organizzatori di Cincinnati lo renderanno noto

nelle prossime ore. Come vale per le altre gare, i diritti televisivi sono stati acquisiti dalla piattaforma Sky, motivo per il quale il match si potrà vedere sui canali SkySport e, in streaming, anche su SkyGo e Now Tv.