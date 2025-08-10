Gabriel Diallo, chi è l'avversario di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati

Il rientro in campo di Jannik Sinner è stato devastante: soltanto due game lasciati al colombiano Galan in un gara durata meno di un'ora. Adesso è già tempo di voltare pagina e pensare all'avversario del terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, il canadese Gabriel Diallo attuale numero 35 del ranking mondiale.
Chi è l'avversario
Il classe 2001 nato a Montreal è alto ben 2,03 cm, una misura che in questo sport fa sicuramente la differenza. Entrato per la prima volta tra i migliori cento del mondo nell'ottobre 2024 e nella top 50 nel giugno 2025, ha via via scalato altre posizioni dopo aver conquistato il suo primo titolo Atp Tour a 's-Hertogenbosch e diventando il primo canadese a vincere un titolo su erba dal 1993. La vittoria più importante nella sua carriera l'ha ottenuta contro Grigor Dimitrov dopo aver salvato tre match point.
Nato da madre ucraina e padre della Guinea, Diallo ha iniziato a giocare a tennis a 10 anni e frequentato l'Università del Kentucky dove è diventato il settimo giocatore nella storia dell'università a ottenere il riconoscimento "Ita All-American" in singolare e doppio nella stessa stagione. Con Jannik Sinner non esistono precedenti, sarà dunque una prima volta assoluta: sul canadese coetaneo di Sinner c'è da dire anche che la sua crescita agonistica è stata davvero esponenziale e sono ancora molto ampi i suoi margini di miglioramento: tra i suoi attuali punti di forza c'è sicuramente il servizio ed è un giocatore molto solido da fondo campo.
Le parole di Sinner
"L'esordio? I match sono sempre difficili e non sapevo bene che cosa aspettarmi, per questo sono molto contento": ha commentato il numero uno del tennis mondiale dopo la vittoria al debutto. "Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce, ma per essere il primo match sono soddisfatto - ha detto ancora l'altoatesino -. Il caldo l'ho sentito sin da subito, nel riscaldamento. Le condizioni qui sono dure ma oggi il servizio ha funzionato bene e per me tutto è andato nella giusta direzione".
Dove (e quando) vedere la gara in tv
Dopo un giorno di riposo, Jannik Sinner sfiderà Diallo nella giornata di lunedì 11 agosto ma l'orario non è ancora stato stabilito: gli organizzatori di Cincinnati lo renderanno notonelle prossime ore. Come vale per le altre gare, i diritti televisivi sono stati acquisiti dalla piattaforma Sky, motivo per il quale il match si potrà vedere sui canali SkySport e, in streaming, anche su SkyGo e Now Tv.