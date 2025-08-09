È il giorno di Sinner-Galan a Cincinnati: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Finalmente è arrivato il momento di rivedere in campo Jannik Sinner nella prima gara ufficiale dopo la finale di Wimbledon vinta in 4 set contro Carlos Alcaraz: il numero uno del mondo giocherà il secondo turno dell'Atp di Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, attuale numero 144 del ranking mondiale.

Chi è l'avversario

29 anni, nato nella località di Bucaramanga, ha migliorato la sua classifica a fine stagione per otto anni di seguito dal 2015 al 2022 chiudendo quest'ultimo come numero uno colombiano e raggiungendo il suo best ranking Atp come numero 56 nel luglio 2023 dopo gli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon e sconfitto proprio per mano di Sinner. La vittoria più importante della sua carriera è arrivata contro l'allora numero 5 del mondo, Tsitsipas, nel terzo turno degli Us Open 2022. Tra le superfici preferite c'è la terra rossa mentre il suo torneo preferito è proprio Wimbledon: tra gli altri sport ama il ciclismo ed è vegetariano da quando è piccolo.

I precedenti

Jannik Sinner e Daniel Galan si sono già incontrati due volte nella loro carriera: la prima volta nel 2021 alle Atp Finals con la vittoria dell'altoatesino in due set (7-5, 6-0); il secondo e ultimo precedente finora risale a Wimbledon 2023 con la vittoria di Sinner agli ottavi di finale con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Ma come sta Jannik? Alla sfida si prepara ormai da giorni con l'obiettivo di essere al 100% per gli Us Open di New York. Nell'unica conferenza stampa dei giorni scorsi, l'azzurro ha risposto alle domande della stampa soprattutto sulle condizioni del suo gomito che si era infortunato sull'erba di Londra.

" Il gomito sta bene. Oggi è stata la prima volta che ho indossato il manicotto perché mi piace la sensazione che mi dà. Credo mi dia un pò più di stabilità nell’impatto con la palla. Questo è il mio punto di vista e a Wimbledon ha funzionato. Adesso devo vedere come va quando fa molto caldo e c'è umidità, perché è un pò diverso, quindi sarà qualcosa che terrò in considerazione, ma mi piace molto la sensazione che mi dà nel momento in cui impatto la palla" .

Dove vedere la gara in tv

A detenere i diritti televisivi è la piattaforma Sky che trasmetterà in diretta l'incontro su Sky Sport Uno: il match sarà visibile anche in streaming su Sky

Go e Now Tv. Sinner contro Galan giocheranno quando sarà piena notte in Italia visto che si tratta della terza gara in programma sul cemento di Cincinnati nel turno serale che negli Stati Uniti inizierà alle ore 17 locali.