Grandissima Paolini: batte Stearns e vola in finale agli Internazionali

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Internazionali di tennis in corso a Roma hanno il nome della prima finalista: è la nostra straordinaria Jasmine Paolini che con un'altra prestazione da top mondiale ha vinto in due set contro l'americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un gran rimonta nel primo set e averle lasciato davvero le briciole nel secondo. È esploso di gioia il Centrale del Foro Italico tutto in piedi per applaudire l'ennesima impresa della 29enne toscana che è la prima donna italiana ad arrivane in finale dal 2014 quando ci andò Sara Errani e la terza nella storia dell'era Open dopo Raffaella Reggi nel 1985.

Le parole di Paolini

" Sono contentissima, non so cosa dire. Un sogno. È un sogno giocarsi la finale qui ", ha dichiarato a caldo e ancora con il fiatone per gli ultimi scambi nell'immediata intervista post partita sul campo del Centrale. " Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre. È bellissimo quando urlano il tuo nome. Oggi c'è stata una partenza in salita. Menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto una partita insieme", ha raccontato al pubblico. " All'inizio non avevo buone sensazioni, poi sono cresciuta. Ora spero di giocare un altro match, è tutto pazzesco ". Jasmine ha poi ricordatp quando veniva con suo padre a vedere le partite al Foro Italico: " Quando sono venuta qui lo facevo solo perché mi piaceva il tennis, per questo essere in finale è ancora di più un sogno ".

La netta vittoria di Jasmine

Il primo set è stato ancora una volta difficile ma anche lo specchio della caparbietà, del talento, della forza e della voglia di non arrendersi di Paolini. La gara è stata da subito in salita con un 3-0 Stearns che ottiene un break e beneficia dei tanti errori dell'azzurra. Ma la reazione non è tardata ad arrivare e si è palesata sul 4-1 per l'americana quando Jasmine ha tenuto il servizio accorciando 4-2 e arrivando al controbreak che vale il 4-3. L'avversaria è ostica e risponde in maniera aggressiva tanto da rubarle ancora il servizio, 5-3. Quando ormai sembrava che il primo set fosse scritto Paolini ha ripreso il break di svantaggio, pareggiato i conti e lasciata l'avversaria a 5 punti chiudendo 7-5 con gli applausi scroscianti del pubblico.

Nel secondo set la

musica è stata un'altra: nel terzo game Paolini le ruba il servizio salendo 2-1 e da quel momento in poi è arrivata una cavalcata trionfale verso la meritatissima finale chiudendo addirittura con un netto e inequivocabile 6-1.