I maxi guadagni di Sinner: quasi 100 milioni di patrimonio. Caccia ad Alcaraz

Jannik Sinner è sempre più inarrivabile per i suoi avversari, non solo per i successi ottenuti sul campo ma anche per gli introiti finora registrati in un altro anno magico dopo il 2025 da record.

Nonostante una partenza di 2026 sottotono a causa dell'inatteso passo falso in semifinale agli Australian Open e l'uscita ai quarti dell'Atp 500 di Doha, la stagione del tennista italiano ha preso una piega straordinaria a partire dalla prima trasferta negli Stati Uniti. Il numero uno al mondo ha centrato un filotto mai realizzato da nessuno prima di lui nella storia del tennis, trionfando nei primi 5 Masters della stagione, ovvero Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma: non solo, considerando che aveva fatto altrettanto nell'ultimo Atp 1000 della scorsa stagione, il trofeo indoor di Parigi, i successi consecutivi in questa speciale categoria salgono a sei, altro record assoluto. Questo ruolino di marcia impressionante si riflette direttamente sul suo conto in banca: Sinner è ormai a un passo dal raggiungere la barriera astronomica dei 100 milioni di dollari complessivi nella sua ancora giovane carriera.

Jannik domina il tennis mondiale sia in classifica sia sul piano economico, registrando una redditività record per ogni singolo minuto passato sul rettangolo di gioco: la conversione dei premi ufficiali evidenzia una media straordinaria, dal momento che l'azzurro incassa all'incirca 1.403 euro (equivalenti a 1.611 dollari) per ogni sessanta secondi di partita.

Col successo ottenuto agli Internazionali d'Italia a Roma, i montepremi incassati nella stagione in corso hanno toccato quota 6.702.466 di dollari (circa 5,76 milioni di euro), e ovviamente a questa cifra vanno aggiunti gli introiti derivanti dal secondo turno raggiunto al Roland Garros e, soprattutto, il montepremi per il secondo successo consecutivo a Wimbledon. L'incremento del 20% del prize money ai Championships rispetto al 2025 ha consentito a Jannik di portare a casa un assegno da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro.

I montepremi ufficiali accumulati in carriera tra match di singolare e di doppio superano attualmente i 56 milioni di euro (64.837.801 dollari), cifra che colloca Sinner al sesto posto nella storia del tennis maschile immediatamente alle spalle del rivale Carlos Alcaraz, ormai nel mirino (64.997.598 dollari). Se si considerassero anche i ricchissimi tornei di esibizione non ufficiali (come il Six Kings Slam), Sinner passerebbe in vantaggio complessivo grazie a un bottino extra di circa 12 milioni di dollari complessivi accumulati in quel tipo di eventi, contro i circa 3 milioni di Alcaraz, raggiungendo quasi i 77 milioni di dollari. Considerando che mancano ancora 4 mesi per concludere la stagione, quota 100 milioni è sempre più vicina.

Il 2025 era stato già un anno magico per Jannik, che nonostante lo stop di tre mesi dovuto alla vicenda Clostebol, aveva collezionato 57 successi a fronte di 6 sconfitte: su soli 12 tornei disputati, aveva raggiunto la finale ben 10 volte, portando a casa 6 trofei. Ciò gli aveva consentito di guadagnare sul campo oltre 19 milioni di dollari, a cui si erano aggiunti i 6 per la vittoria nel Six Kings Slam: con 25 milioni di dollari totali incassati in un solo anno era diventato recordman dello sport italiano in questa speciale classifica.

Nel 2026, considerando solo il percorso fino a Wimbledon, Sinner ha già incassato circa 11,6 milioni di dollari, e ovviamente l'obiettivo principale saranno i prossimi US Open, nei quali potrebbe ritrovare Alcaraz qualora lo spagnolo riuscisse a recuperare definitivamente dall'infortunio al polso.

Ovviamente, quando si parla di guadagni, ai montepremi vanno aggiunti gli introiti derivanti da sponsor, contratti pubblicitari e investimenti: stando a una stima effettuata da Il Corriere, l'impero economico di Jannik avrebbe già sfondato quota 80 milioni di euro. Tra le partnership più importanti c'è quella siglata con Nike nel 2022: 10 anni di contratto per un guadagno complessivo stimato tra i 150 e i 158 milioni di dollari (circa 15 milioni di euro all'anno fino al 2032). A questa parte fissa si aggiungono premi extra in denaro legati al raggiungimento della prima posizione nel ranking ATP, alla vittoria dei tornei del Grande Slam e alla partecipazione alle ATP Finals.

Oltre a Nike ci sono gli importanti e remunerativi accordi commerciali con brand di lusso come Gucci o Rolex, senza considerare lo sponsor tecnico Head con cui il numero uno al mondo ha di recente rinnovato l'accordo per altri 7 anni e altri sponsor come Enervit e Technogym. Il portafoglio commerciale del tennista azzurro vanta una forte impronta made in Italy, grazie a storiche partnership con marchi del calibro di Intesa Sanpaolo (attiva dal 2020), Lavazza, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Panini e Pigna. Questa scuderia di sponsor si è ulteriormente ampliata nel 2024 con l'ingresso di De Cecco, Enervit, La Roche-Posay e un accordo di co-branding con la Formula 1.

Secondo le stime pubblicate da Forbes, le sponsorizzazioni fruttano all'atleta circa 30 milioni di dollari all'anno: la metà esatta proviene dalla parte fissa del contratto pluriennale con Nike, mentre i restanti 15 milioni arrivano complessivamente dalle altre collaborazioni commerciali.