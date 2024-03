Semifinale Indian Wells, Sinner-Alcaraz in campo: 2-1 | La diretta

Sta per iniziare la semifiinale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: per i due la gara vale l'accesso alla finalissima ma soprattutto il secondo posto nel ranking Atp mondiale. Se l'azzurro dovesse vincere scavalcherebbe proprio lo spagnolo indipendentemente dall'esito dell'ultimo atto che si giocherà domani. L'attesa delle ultime ore è stata enorme, una gara che vale la storia per il giovanissimo ragazzo di Sesto Pusteria che sarebbe il primo italiano nella storia di questo sport a raggiungere la posizione numero 2 del mondo mettendo nel mirino, in quel caso, anche Novak Djokovic per togliergli lo scettro mondiale. Intanto, nei 7 precedenti tra i due, Sinner è in vantaggio 4-3 sullo spagnolo.

La diretta - 1° set

Il terzo game vede Sinner picchiare duro e preciso con le prime di servizio grazie alle quali si porta agevolmente sul 40-0 e chiude il turno di battuta a zero, 2-1.

Nel secondo game è il primo turno di battuta di Alcaraz, il livello è altissimo: lo spagnolo si porta sul 40-30 ma ecco il primo doppio fallo e la prima parità del loro incontro, 40-40 ma poi riesce a chiudere, 1-1.

Si comincia! Nel 1° game inizia a servire Sinner che ottiene il primo 15 dell'incontro. Scambi intensi, già si intuisce la battaglia che si contenderanno i due ma Jannik ottiene il primo punto con il primo ace della sua gara, 1-0.