Infinito Darderi: rimonta e sconfigge Zverev salvando 4 match point. Primo quarto di finale in un Masters 1000

La copertina di giornata non è per Sinner, eccezionalmente, ma per Luciano Darderi che manda in visibilio il numerosissimo pubblico del Foro Italico facendo l’impresa (fin qui) della sua carriera: vince in rimonta contro il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 e approda per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000. Ai quarti di finale affronterà il fenomeno spagnolo di 19 anni, Jodar.

Le parole di Luciano

“Non mi ricordavo di aver annullato quattro match point. Nel primo set mi girava la testa, prima gara che facevo di giorno, le altre le ho fatte in serale. C’è tanta pressione addosso nel giocare qu a Roma ma il livello c’è e sono contento per questo. Sto giocando molto bene, è questa la cosa più importante. Ho continuato a lottare anche nel momento più difficile”, spiega Darderi in conferenza stampa. “La gara più importante, bella ed emozionante della mia carriera, contro Zverev a Roma”, aggiunge. “Domani cercherò di dare il massimo, sarà una partita difficile ma mi aiuterà il pubblico, è qualcosa che devo prendere a mio favore”, conclude alludendo alla super sfida di domani contro Jodar.

Come si è compiuta l’impresa

Il primo set vede il netto dominio del tedesco sempre al comando delle operazioni. Dal secondo game, quando è arrivato il primo break, Zverev compie una cavalcata vincente fino al 5-0, a nulla vale il punto della bandiera, finisce 6-1. Il vento inizia a cambiare nel secondo set, totalmente diverso: Luciano lotta, recupera da 5-3 fino a portare la gara al tie-break dove si compie una già impresa straordinaria: Luciano annulla ben quattro match point chiudendo 12-10. Il terzo set è una cavalcata trionfale: l’italoargentino strappa subito il break ad Alexander, la sua palla viaggia in maniera molto più fluida, doppio break e 4-0. Luciano fa ancora meglio chiudendo con un punteggio strabiliante, 6-0 in due ore e 26 minuti di gioco.

“Non so come ho fatto. Ho cercato di mettergli pressione nella parte finale del secondo set, ho visto che era molto nervoso.

Ho dimostrato di avere una grande mentalità", spiega a caldo al termine del match. Poi una dedica al pubblico che lo ha sempre sostenuto. "In un altro torneo probabilmente avrei mollato, ma con questa gente che mi spingeva è tutto diverso".