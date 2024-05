Internazionali, Djokovic colpito in testa da una borraccia: cosa è successo

Un episodio particolare si è registrato al termine della gara di debutto di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma: la netta vittoria contro il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, è passata per il momento in secondo piano dopo che dagli spalti del Centrale del Foro Italico una borraccia è finita sulla testa del campione serbo mentre firmava gli autografi.

Il video choc

Si era appena concluso il match e, come di consueto, chi vince si ferma con i fan a scattare qualche foto di rito ma soprattutto lasciare una firma su palline, cappellini o magliette. Anche in questo caso, il numero al mondo si era fermato ben volentieri dai tifosi che lo acclamavano quando improvvisamente una borraccia lo ha colpito in pieno alla testa provocandogli una ferita. Djokovic si è fermato a terra sanguinante mentre arrivavano i soccorsi: dalle prime ricostruzioni il gesto non sembra essere intenzionale ma l'oggetto sarebbe fuoriuscito accidentalmente dallo zaino di uno spettatore.

This is shocking.



Novak Djokovic was hit on the head with a water bottle thrown from the stands while he was signing autographs.



Disgusting.pic.twitter.com/Pwt2sjBisl — Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 10, 2024

Secondo quanto riferito da SkySport il serbo è uscito con la testa sanguinante ed è stato accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Subito dopo avrebbe fatto rientro negli spogliatoi con un cerotto in testa: l'organizzazione dell'Atp ha fatto sapere che non sarà presente alla conferenza stampa con i giornalisti.

Come sta Djokovic