Musetti superbo: batte Medvedev in due set e vola ai quarti

Nemmeno il diluvio romano ha fermato uno splendido Lorenzo Musetti che in due set ha battuto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo un'ora e 29 minuti di gioco effettivo ma la gara è durata ben di più, come accennato, a causa della forte e continua pioggia che ha tenuto sotto scacco il Foro Italico per circa tre ore. Un precedente più unico che raro è stata l'interruzione della gara sul punteggio di 40-30 e 5-4 a favore di "Muso" che è rientrato in campo concentrato, carico, e dopo uno scambio prolungato con il russo ha fatto esplodere di gioia il pubblico della Grand Stand Arena. Ai quarti di finale affronterà il vincente della gara tra Alexander Zverev, numero 2 del mondo, e il francese Anthony Fils, numero 14 del ranking e 13 del tabellone.

Le parole di Musetti

Al termine della gara, ecco le prime parole del carrarino ancora felice a bordo campo. " Pioggia? Una situazione strana, una prima volta per me. Non facile da gestire, più volte stavamo per rientrare poi ha ripreso a piovere. Ho immaginato 100mila volte questo punto in queste ore", ha dichiarato davanti al pubblico esultante. " Sono contento di aver rischiato e tutto questo ha pagato. Ovvio che è stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni difficili da gestire, quest'anno non mi ero neanche mai allenato su questo campo e all'inizio dovevo prendere le misure ". L'azzurro ha poi concluso spiegando di aver iniziato la gara " con troppa fretta, sapevo che con Daniil era la cosa più sbagliata. Dopo il break mi sono sciolto, anche oggi il servizio ha funzionato benissimo e credo di aver giocato una grande partita. Grazie al pubblico e a tutti coloro che sono rimasti ".

La gara di Lorenzo

Una partita maiuscola, eccellente, con pochissimi errori gratuiti: Lorenzo ha subito mostrato al quotato russo di essere in giornata con la solidità nel dritto, rovescio, servizio e con una variazione continua del suo giocon che ha messo molto spesso in difficoltà l'avversario. La svolta del primo set, sempre equilibrato, si ha nel nono game quando Musetti fa il primo break dell'incontro portandosi avanti 5-4 e vedendo la possibilità di chiudere in suo favore ma il russo gioca bene e lo ri-brekka immediatamente, 5-5 e tutto da rifare. Niente paura perchè Lorenzo è solido, impeccabile e ottiene un altro break, quello decisivo, all'undicesimo game salendo 6-5 e poi chiudendo 7-5 a suo favore dopo 55 minuti di gioco.

Medvedev nervoso

Nel secondo set ecco che Musetti parte con il piede giusto breakkando subito Medvedev e confermando il punto sul proprio servizio, 2-0. L'equlibrio rimarrà tale per tutti gli altri game dove i protagonisti in campo sono stati bravi a tenere i punti sulle proprie battute. In un'occasione, sul 5-4 a favore di Musetti, il russo ha mostrato parecchio nervosismo cercando di zittire il pubblico che applaudiva e tifava per l'azzurro facendo segno con il dito di fare silenzio ma ricevendo in cambio un'inevitabile bordata di fischi.

1hr32m to get the chance, almost three hours to convert it



Musetti comes out victorious out of the storm and conquers his first Rome QF!#IBI25 | @atptour pic.twitter.com/NKgOnRc79Y — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2025

Ci ha pensato, come detto, il meteo a mettere lo zampino a questa gara bellissima di Musetti con un'interruzione di tre ore al termine della quale, con il sole che ha fatto capolino tra le nubi, Lorenzo alza le braccia al cielo felice per una straordinaria vittoria.