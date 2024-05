Internazionali, le regine sono Sara Errani e Jasmine Paolini: vittoria contro Gauff-Routliffe

L'edizione 2024 degli Internazionali d'Italia si tinge d'azzurro grazie alla splendida impresa di Sara Errani e Jasmine Paolini che arrivano fino in fondo alla competizione vincendo anche la finale contro le più quotate avversarie, l'americana Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, con il punteggio di 6-3 4-6 10-8 al termine di una gara durata un'ora e 28 minuti. Era da 12 anni che una coppia di italiani non vinceva, nella specialità del doppio, gli Internazionali.

Vittoria al tie-break

Pronti via, le azzurre sembrano più concentrate e centrate sulla gara: nel primo set arriva subito il break con il 2-0: l'intesa tra Errani e Paolini è magnifica e con bravura ed esperienza salgono abbastanza rapidamente sul 5-2. Un piccolo passaggio a vuoto con le avversarie brave a strappare il break ma nel nono game ecco che vengono nuovamente brekkate, si va sul 6-3 e uno a zero per le italiane. Secondo set più complicato: le italiane sono in testa per 3-2 ma stavolta sono brave Gauff e Routliffe a strappare il servizio alle azzurre portandosi prima 4-3 e poi confermando il turno di servizio, siamo 5-3: dopo aver annullato quattro set point devono cedere per 6-4.

Con la nuova formula, il terzo set è ormai sostituito dal tie-break che le italiane vincono alla grande: allungano in maniera quasi imprendibile Gauff-Routliffe che salgono 4 a 1, Erran e Paolini accorciano fino 4 a 3: riprovano ad allungare (5 a 3) ma un doppio fallo di Gauff riporta la situazione in parità (5-5). Ancora avanti Gauff-Routliffe che da 7 a 5 vanno 8 a 6 ma Coco dà una grande mano alle azzurre sbagliando la risposta di diritto (8-8). Routliffe sparacchia il diritto che finisce largo, primo match-point Italia e vittoria grazie alla Gauff che commette un decisivo doppio fallo: festa, boato del pubblico e gloria per le italiane che vincono 10-8.

Le parole delle vincitrici

" Non ci credo ancora. Aver vinto questo torneo è pazzesco, non mi sarei mai aspettato di rivincerlo. E' un giorno davvero speciale vincere davanti alle nostre famiglie. Ringrazio tutti": sono queste le parole di una raggiante Sara Errani dopo la vittoria nel doppio femminile degli Internazionali di tennis di Roma. Errani si è complimentaca con le avversarie sperando di poter ripetere l'impresa anche al Rolang Garros di Parigi che prenderà il via la prossima settimana.