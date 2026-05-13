Internazionali di Roma, Darderi si gioca una storica semifinale contro il fenomeno Jodar

Si è strameritato la serata di gala sul Centrale del Foro Italico che tiferà tutto per lui: Luciano Darderi scende in campo contro il 19enne Rafael Jodar ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Dopo la strepitosa vittoria contro il numero tre del mondo, Alexander Zverev e l’aver raggiunto per la prima volta un simile traguardo in un Masters 1000, l'italo argentino non intende fermarsi sul più bello.

Quel sogno nel cassetto

“Sarebbe fantastico arrivare in semifinale”, aveva detto Luciano al suo team qualche giorno prima di iniziare gli Internazionali come raccontato da lui stesso alla Gazzetta dello Sport. Numero 20 del mondo, quest’anno ha già vinto gli Open in Cile e raggiunto il quarto turno agli Australian Open dove è stato poi eliminato da Jannik Sinner. La mente torna, inevitabilmente, a martedì 12 maggio quando ha rimontato epicamente il numero tre del mondo sottolineando di aver ottenuto la vittoria più importante e bella di sempre.

“Questa è la più importante vittoria della mia carriera. La più emozionante. Fondamentale, sul 5-4 del secondo set, quando lui è andato a servire e ha commesso due doppi falli e mi ha permesso di rientrare nel match. Mi sono detto: ‘Se vinci questo game la partita può girare’ e così è stato”.

La sfida con Jodar

L’accesso alla semifinale, però, passa da un vero talento del tennis mondiale: Rafael Jodar è attualmente al numero 34 del ranking Atp e una delle rivelazioni di questa stagione iniziata nientemeno che in posizione numero 165, una scalata incredibile, una delle rivelazioni della stagione da lui iniziata da n. 165 nel ranking. Non ci sono precedenti tra il 24enne italiano nato a Villa Gesell e il 19enne di Madrid.

“Dovrò recuperare fisicamente, mangiare bene e cercare di andare presto a dormire presto - ha dichiarato ieri Darderi in conferenza stampa post vittoria contro Zverev - Giocheremo sul Centrale nella sessione serale. Lui è un grande giocatore come ha dimostrato negli ultimi quattro tornei. Cercherò di dare il massimo e lottare come ho fatto fino ad ora. Sarà una partita difficile e ci sarà il pubblico ad aiutarmi”.

Dove (e quando) vedere la gara

Darder-Jodar si disputerà sul Centrale del Foro Italico non prima delle ore 20.

30: prima, infatti (ore 19) ci sarà la sfida femminile tra Elina Svitolina e Elena Rybakina. Gli appassionati potranno vedere il match in chiaro sul canale Tv8, gli abbonati sui canali di SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv.