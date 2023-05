Internazionali di Roma, è il giorno del derby italiano

Piove sul Foro Italico in una giornata più autunnale che primaverile ma non sarà il maltempo a fermare la sesta giornata degli Internazionali di Tennis 2023. Dopo la scorpacciata di vittorie di ieri con Jannik Sinner che ha iniziato la giornata degli italiani nel migliore dei modi e le vittorie pomeridiane di Fabio Fognini e Camila Giorgi, oggi è il giorno del derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

La sfida della giovane Italia

La gara più attesa è senza dubbio quella tra Lorenzo Musetti, 21enne tennista di Carrara e numero 18 del ranking Atp contro Matteo Arnaldi, 22enne di Sanremo, numero 105 del ranking Atp e entrato agli Internazionali grazie a una wild card sfruttata nel migliore dei modi per la super vittoria ottenuta contro l'argentino Diego Schwartzman (72 Atp) per 6-1 4-6 6-3 dopo due ore e 26 minuti di battaglia. Per il toscano si tratta della prima volta come testa di serie a Roma mentre il classe 2001 di Sanremo si trova al torneo per la seconda volta in carriera. Tra gli ultimi brillanti risultati ottenuti dai due, Musetti ha vinto contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic, nel recente torneo di Montecarlo mentre Arnaldi ha ottenuto un successo agli Atp di Barcellona contro il numero 4 al mondo, il norvegese Casper Ruud.

Gli incontri del diurno

Prima che faccia sera, però, sono numerosi i big match a iniziare dal numero due del mondo, Carlos Alcaraz, che al Centrale affronterà anche lui un derby contro il connazione Albert Ramos-Vinolas intorno ora di pranzo. I tifosi azzurri, poi, si raduneranno per tifare Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking Atp che nel primo turno ha battuto 6-2 6-1 il francese Jeremy Chardy, opposto al giapponese Yoshihito Nishioka che è l'attuale numero 34 del ranking Atp. Un solo precedente tra i due in carriera che risale al 2019 nelle qualificazioni di Montecarlo con il torinese vittorioso in tre set.

Gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per il diurno degli Internazionali di oggi non si faranno scappare l'occasione di vedere dal vivo, alla Grand Stand Arena, il numero 5 del tennis mondiale, Stefanos Tsitsipas contro il portoghese Nuno Borges. Al Pietrangeli, poi, sarà di scena anche il russo numero tre al mondo Daiil Medvedev contro il finlandese Emil Ruusuvori.

Gli italiani del serale

Detto del derby che inizierà sul Campo Centrale non prima delle 20.30, tutta da seguire sarà la sfida (non prima delle 19) tra il nostro Marco Cecchinato e Roberto Bautista Agut. Il palermitano ha vinto il primo turno contro l'americano Mackenzie McDonald 6-3 7-5 dopo un'ora e 35 minuti di gioco. Oggi, poi, scenderanno in campo in doppio Simone Bolelli e Fabio Fognini contro gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler mentre, tra le donne, Lucia Bronzetto e Elisabetta Cocciaretto contro Lyudmyla Kichenok e Jelena Ostapenko: a seguire anche Angelica Moratelli e Camilla Rosatello contro Sofia Kenin e Aliaksandra Sasnovich.