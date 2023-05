Internazionali di Tennis 2023, esordio vincente per Sinner

Ottimo debutto agli Internazionali di tennis 2023 per Jannik Sinner che un'ora e venti minuti di gioco ha la meglio sull'australiano Thanasi Kokkinakis (numero 104 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4. Il divario tecnico tra i due c'è anche se Kokkinakis ha mostrato sprazzi di talento e bei colpi ma nulla ha potuto con la forza dell'italiano che ha avuto una partenza sprint inanellando una serie di 12 punti consecutivi a zero e il primo set andato agli archivi con un netto 6-1.

"Esordio sufficiente"

Più equilbrato il secondo set con un testa a testa durato fino al 3-3 quando Sinner è riuscito a ottenere il break vincente portandosi sul 4-3 e mantenendo il punto sul servizio (5-3): l'australiano ha provato il tutto per tutto ma non è riuscito a controbrekkare cedendo 6-4 ma uscendo tra gli applausi del pubblico del Centrale. Al termine dell'incontro Sinner ha dichiarato ai microfoni di SkySport di essere stato " contento di livello di oggi " giudicando la sua prima partita con " esordio sufficiente ". Il passaggio al turno successivo, però, non lo ha considerato facile perché " nel secondo set lui ha servito meglio. Io sono felice di come ho servito, ho avuto tempo per preparare il torneo" .

Sinner, comunque, è parso sicuro dei propri mezzi: " Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo. Ogni torneo sento di poter andare lontano ". L'approccio alla gara, la prima del suo torneo di quest'anno agli Internazionali di Roma, è stato ottimo. " Ci siamo preparati ben e - ha aggiunto - Fisicamente sto bene. Poi è chiaro che ci sono tornei dove si fa più fatica, mentre altri sono speciali come questo. Roma mi piace tanto e sono molto contento di essere qui ". Una chiosa finale anche sui numerosi giovanissimi che sono venuti apposta per lui. " Ho un feeling speciale con Roma, spero di essere un esempio per i ragazzi. Sono contento di passare un pò di tempo con loro. Questo pubblico lo vedo solo una volta all'anno, andare avanti a Roma è sempre un mio obiettivo. Match dopo match cerco sempre di essere pronto ", ha concluso.

