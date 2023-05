Internazionali tennis di Roma, gli italiani in campo oggi giovedì 11 maggio

Gli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico entrano nel vivo della loro 80esima edizione: dopo la super vittoria di Fabio Fognini che ha vinto una battaglia di quasi tre ore contro Andy Murray imponendosi per 6-4, 4-6, 6-4 e la rimonta di Camila Giorgi che si è imposta in tre set contro l'olandese Rus (4-6, 6-2, 6-3), quella di giovedì 11 maggio sarà la giornata di ben 8 italiani in gara.

Gli incontri diurni

Al Campo Centrale scenderanno in campo Luca Nardi contro l’ex Top 10, David Goffin, che l’ha sconfitto nel 2022 nel turno decisivo di qualificazioni. " Non mi sono mai considerato un predestinato – ha dichiarato a Montecarlo - ho sempre fatto le cose per la mia strada. È solo da due anni, due anni e mezzo, che ho iniziato a prendere seriamente il tennis" . Nella splendida cornice del "Pietrangeli", mattinata impegnativa per il romano 21enne Giulio Zeppieri (125 Atp) che se la dovrà vedere contro il tedesco Daniel Altmaier (92esimo al mondo) seguito dal palermitano Marco Cecchinato (85 del ranking Atp) che affronterà l'americano MacKenzie McDonald numero 54 del ranking Atp del singolare. Alla Grand Stand Arena scenderà invece in campo Francesco Passaro (120 Atp) contro lo spagnonlo numero 60 Albert Ramos-Vinolas.

Le partite della serata

Ripartendo dal Campo Centrale degli Internazionali di Roma, ecco che dalle 19 in poi Lorenzo Sonego (numero 47 Atp) se la vedrà contro il francese Jeremy Chardy, numero 88 del ranking. A seguire un'altra gara tutta da vivere tra Matteo Arnaldi, 105 della classifica Atp, contro Diego Schwartzman, argentino numero 72 al mondo. Spostandoci alla Grand Stand Arena si farà il tifo per Stefano Napolitano: il tennista di Biella si è qualificato per il tabellone principale dopo aver battuto l'americano Kovacevic e il tedesco Marterer al termine di tre set da battaglia dove l'ha spuntata per 4-6, 7-5, 7-5.