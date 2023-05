Sinner & C. L'aria glamour del piccolo slam d'Italia

Il format piace, Roma di più. Se si dovesse fare una consultazione tra i giocatori sul nuovo volto del Master 1000 al Foro, il plebiscito sarebbe assicurato, stante le prime dichiarazioni in ordine sparso. Dal re Djokovic in giù, i dodici giorni più glamour dell`anno sono l`oasi che il tennis aspettava, in un calendario sempre più intasato di eventi e infortuni.

Gli Internazionali sono diventati un Piccolo Slam d`Italia, cominciato con la vittoria della Cocciaretto, le sconfitte di Errani e Paolini e la serata magica di Cobolli (romano e arrivato per la prima volta dalle qualificazioni) e un po` ansiosa di Fognini, lui interista messo nel programma proprio a ridosso dell`Euroderby e però vittorioso su Murray 6-4, 4-6, 6-4 dopo quasi tre ore. Comunque andrà sarà un successo, visto il sold out già annunciato e le speranze per la pattuglia azzurra, pur orfana di Berrettini. Si punta sul rosso, ovviamente, con Jannik Sinner (foto) che si è allenato proprio con Djokovic (che lasciando il campo ha urlato «Forza Milan!»), suo possibile avversario in semifinale. Ma c`è grande attesa anche per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che finalmente ha trovato il feeling dopo l`avvio horror dell`anno: «Le sensazioni sono positive, il pubblico qui mi sostiene sempre, giocare a Roma mi è sempre piaciuto».

Tutto bello dunque: il lavoro organizzativo di questi anni è stato premiato, e il confronto con i 12 giorni appena finiti della potente Madrid è impietoso (per Madrid). Viste anche le accuse di sessimo per la mise a cui sono state costrette le ragazze raccattapalle e per la censura contro le vincitrici del doppio femminile, a cui è stato impedito di ringraziare il pubblico per evitare frasi polemiche. Insomma, il vento del tennis porta aria nuova. E Roma la respira.