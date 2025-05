Internazionali d'Italia, Alcaraz si laurea campione: Sinner battuto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Un crollo inaspettato nel secondo set ma l'avversario non ha sbagliato praticamente nulla mettendolo alle corde nei momenti chiave dell'incontro: Carlos Alcaraz ha vinto la finalissima degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 7-6, 6-1 contro Jannik Sinner. Peccato, anche se in "rodaggio" dopo i tre mesi di stop, oggi sicuramente Jannik non è riuscito a esprimere il miglior tennis, quello di cui è capace e che ha fatto nettamente vedere nelle partite precedenti e specialmente nel secondo set quando ci si aspettava una battaglia che non è avvenuta. Per il giocatore spagnolo è la prima affermazione nel Masters 1000 di Roma. Per Sinner resta l'amaro in bocca: l'altoatesino perde l'imbattibilità che durava da 26 incontri e rinvia la possibilità di riportare il trofeo in Italia che manca da 49 anni (con Adriano Panatta nel 1976).

Le parole di Sinner

" Carlos bravo, complimenti a te e a tutta la squadra. Sarai da battere a Parigi (afferma sorridendo, ndr) , sei sicuramente il giocatore più forte in terra battuta, complimenti a te e in bocca al lupo per tutta la stagione. Vorrei ringraziare il mio team, abbiamo passato tre mesi tutt'altro che facili ma essere qua è stato un grandissimo risultato. Ci siamo allenati tanto, possiamo essere orgogliosi, abbiamo portato a casa un trofeo molto speciale anche se volevamo l'altro (dice sorridendo, ndr). Grazie mille ", ha dichiarato Jannik durante la cerimonia di premiazione.

Le parole di Alcaraz

Poi sono arrivate le parole del vincitore. " Complimenti a te, immagino quanto sia stato difficile stare fermo per tre mesi, tornare in un torneo così importante e arrivare fino alla finale. Sei davvero un esempio, non smetterò mai di complimentarmi per la tua dedizione, complimenti anche al tuo team", ha dichiarato Alcaraz dopo aver alzato il suo trofeo al cielo.

Alcaraz vince il primo al tie-break

Pronti via, il primo set si apre con Jannik alla battuta che infiamma il pubblico con il primo ace della gara, poi con un servizio vincente ottiene l'1-0. Pur senza strafare, dopo la parità anche Alcaraz ottiene il primo punto sul servizio a favore, 1-1, che diventa 2-1 per Sinner molto solido dal campo con dritto e rovescio, un ottimo inizio per il numero uno al mondo. Lo stesso copione si ripete al quarto game, Carlos recupera da 15-30 e fa suo il punto, 2-2. Applausi e consensi per Jannik bravissimo ad annullare la palla break per Alcaraz con ottime prime di servizio, 3-2. Lo spagnolo vince bene il sesto game, 3-3 e assoluto equilibrio in campo fino a questo momento. Applausi per due azioni strepitose di Sinner con dritto e rovescio lungolinea, 4-3 per l'altoatesino. Non cambia nulla se non le ovazioni per il numero uno al mondo che risponde al 4-4 di Alcaraz con un turno di servizio in cui tiene a zero l'avversario, 5-4. Non cambia nulla nemmeno nei due game successivi, 6-5 per Sinner che non approfitta di due palle break sul 15-40, Alcaraz recupera e si va al tie-break, 6-6.

Al cambio di campo Alcaraz è avanti 4-2, poi arriva il doppio fallo ma un nastro fortunato agevola Carlos che lo riprende e va 5-3 ma il dritto si ferma sul nastro, 5-4. Per lo spagnolo arrivano due set point sul 6-4, Jannik annulla il primo ma non il secondo, Alcaraz chiude 7-5 dopo un'ora e 11 minuti.

La vince Alcaraz in due set

Il primo game vede subito in vantaggio lo spagnolo sempre molto solido al servizio, 1-0, ma un netto passaggio a vuoto di Jannik consegna il 2-0 ad Alcaraz che ottiene il break senza perdere nessun quindici. Sta dominando lo spagnolo, Sinner non trova contromisure e il 3-0 arriva inesorabilmente. Il Centrale applause Jannik sempre più in difficoltà che perde ancora un break sbagliando sottorete un errore non da lui, 4-0, punteggio che diventa sempre più pesante.

Sul servizio lo spagnolo vola, prende anche una riga decisiva dopo uno scambio prolungato e il 5-0 suona come una sentenza. Sinner riprova a farsi sotto ottenendo il primo punto sul servizio, 5-1, ma è ormai troppo tardi: Alcaraz chiude