Si ferma la corsa di Musetti: Ruud vince in due set. “Deluso, chiedo scusa al pubblico”

La condizione fisica ferma Lorenzo Musetti: il carrarino cede sul Centrale del Foro Italico al norvegese Casper Ruud che si impone con il punteggio di 6-3, 6-1 e va ai quarti di finale. La sconfitta di Lorenzo è figlia di una condizione fisica precaria che si portava dietro già dal suo arrivo agli Internazionali di Roma. Tutta la sua delusione viene manifestata in conferenza stampa dove spiega ai giornalisti cosa sia successo.

L’amarezza di Musetti

“Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa, Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Non mi sono ritirato perché davanti al pubblico di casa ho voluto onorare la gara fino in fondo. Non c’è mai stato modo di arginare il problema fisico, purtroppo è andata così”, spiega amareggiato in sala stampa. Alla domanda sulla problematica che riguarda soprattutto la coscia sinistra visibilmente fasciata dopo un time-out medico nel corso della gara, Musetti sottolinea che nei prossimi giorni ha in programma “controlli più mirati. Non ho potuto disputare il torneo che volevo, ho sempre giocato cercando di rimediare con quel poco mio che avevo. Faremo vari esami per capire la situazione, spero che dolore e fastidio siano meno gravi del previsto e possano farmi arrivare pronto per Parigi.

La sconfitta con Ruud

Pronti via, l’inizio del primo set è quantomeno promettente: i colpi sembrano girare fino al 2-2 quando il norvegese sale di livello e strappa il break a Lorenzo portandosi 4-2 e confermando sul proprio turno di battuta (5-2). È così che si giunge al 6-3 dopo poco più di 40 minuti di gioco. Nel secondo set Musetti cede di schianto: dopo aver annullato ben sei palle break, cede a Ruud che va subito 1-0 confermando la battuta successivamente (2-0). Insofferente e visibilmente contrariato, Lorenzo cede ancora e sul 3-0 si fa massaggiare la gamba sinistra chiedendo un medical time-out. Il pubblico percepisce il momento, applausi di incoraggiamento per il carrarino che rimane in campo solo per onorare i tifosi italiani ma non riesce a giocare il suo tennis a causa dell’infortunio. Finisce 6-1, l’azzurro esce fuori anche dalla top ten del ranking mondiale.

“È un momento un po’ particolare”

“È stato bellissimo poter condividere certi momenti con il pubblico per tutto l’affetto che ho ricevuto - aggiunge in sala stampa - Sto affrontando un periodo un po’ particolare, pieno di infortuni, e in carriera non mi era mai successo.