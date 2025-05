Rientro con vittoria per Sinner: Navone battuto in due set agli Internazionali di Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel tutto esaurito del Campo Centrale del Foro Italico, Jannik Sinner debutta vincendo il primo incontro dopo i tre mesi di stop sconfiggendo l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un'ora e 38 minuti di gioco approdando al terzo turno dove se la vedrà contro il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 93 del mondo. Un rientro eccellente, l'azzurro sembra non essersi mai fermato dall'attività agonistica per così tanto tempo (90 giorni) sfoderando un ottimo tennis (ottime prime di servizio, dritti e smorzate) con una tenuta atletica e mentale che sembrano già al top facendo ben sperare per il prosieguo del torneo.

Le parole di Sinner

" Che bello ", scrive Sinner con un pennarello azzurro sullo schermo della telecamera pochi secondi dopo la vittoria. "È un momento fantastico per me e il mio team, abbiamo lavorato tanto per essere in questa condizione fisica. Credo di aver giocato un buon tennis per essere la prima partita, sono stato lì con l'atteggiamento giusto. Pubblico incredibile, mi ha dato la forza di continuare anche nei momenti difficili, è stato molto molto speciale", ha dichiarato a caldo ai microfoni dell'Atp ancora in campo e prima di salutare il pubblico. " Grazie mille a tutti. È un'emozione fantastica. Sono stati per me tre mesi abbastanza lunghi. Mi sono anche divertito un sacco con la mia famiglia e con i miei amici, quindi è comunque stato un bel periodo tempo per me. Però sono molto contento di poter giocare di nuovo a tennis, è quello che mi piace e quello che amo di più ", ha sottolineato alle migliaia di persone che lo applaudivano.

A Jannik il primo set

Al pronti via del primo set, nel primo game Jannik inizia la gara con un lungolinea che va a segno ottenendo poco dopo anche il primo punto dopo tre mesi di agonia. Navone non sta a guardare e senza farsi intimidire pareggia i conti nel suo turno di servizio e nel terzo game l'argentino si guadagna la prima palla break dell'incontro ma Sinner recupera e si porta 2-1. Lo scatto, che tutti aspettavano, arriva al quarto game quando il numero uno del mondo strappa il break all'avversario portandosi 3-1 e allungando 4-1 sul proprio turno di battuta. Da questo momento in poi nessuno dei due cederà più il servizio con Jannik che porta a casa il primo set 6-3 con il Centrale che esplode di gioia.

Sinner vince la gara

Nel secondo set si inizia in equilibrio che rimarrà tale fino al 3-3 quando, nel settimo game, arrivano ben tre palle break per Sinner, purtroppo non sfruttate ma a essere decisiva è la quarta che dà lo strappo portandosi in vantaggio 4-3 ma un paio di errori con il dritto consentono a Navone di recuperare subito il break e portarsi nuovamente in parità, 4-4. Con uno smash sottorete Jannik ottiene una palla break, subito decisiva, e sale 5-4 con la possibilità di servire per il match.

Sono gli ultimi punti, 15-0, poi 15-15, 30-15 con un'ottima prima di servizio ma l'argentino non molla e dopo scambi prolungati si porta 30-30. 40-30 per Jannik che ha la prima palla match: un ace fa esplondere il Centrale, Sinner ricomincia con una vittoria netta, bellissima, che fa sorridere e applaudire tutti.