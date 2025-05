Internazionali, Sinner regola Cerundolo in due set e va ai quarti

Ascolta ora 00:00 00:00

Una gara difficile, complicata, ostica contro uno dei peggiori avversari da incontrare in questo momento sulla terra rossa ma Jannik Sinner si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 contro l'argentino Francisco Cerundolo volando così ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Gara per nulla facile, specialmente nel primo set dove il numero al mondo è apparso meno brillante del suo avversario riuscendo a spuntarla soltanto al tie-break. Tutt'altra musica nel secondo set quando, complice anche un netto calo dell'argentino, ha dominato in lungo e in largo.

Le parole del numero uno

" Sapevo che dovevo alzare il livello del mio tennis. Fortunatamente ci sono riuscito, è stata una giornata lunga ed era importante gestirsi prima della partita in modo perfetto. Grazie mille per il tifo ", ha dichiarato Sinner al termine della gara intervistato in campo. Alla domanda su Berrettini, ha detto che è " un dispiacere vedere Matteo così con quello che sta passando con gli infortuni, siamo tutti con lui e cerchiamo di condividere questo momento con lui. Sono contento per Jasmine e Lorenzo, vediamo cosa accade" .

Sinner chiude il primo al tie-break

Primo set che inizia con Cerundolo al servizio ma per Jannik arrivano subito le prime palle break, sono ben quattro ma l'argentino è bravo ad annullarle e salire 1-0. Sinner serve bene, deve registrare ancora qualcosa con il dritto ma fa suo il primo game sul servizio, 1-1. Si sale sul 2-2 quando poi arriva la prima svolta del match con il break del numero uno dopo un game molto combattuto, 3-2. Cerundolo è molto solido, Sinner sbaglia spesso soprattutto con il dritto ed ecco che arriva l'immediato contro-break (3-3) che conferma sul turno di servizio successivo, 4-3 e Jannik che appare in leggera difficoltà. Ottavo game difficile ma l'altoatesino esce alla grande dalle sabbie mobili che lo vedevano sotto 0-30, punteggio di parità 4-4.

L'argentino è molto solido e centrato, sale 5-4 sfruttando al meglio il turno di battuta. Con fatica, con le unghie e con i denti Jannik vince il decimo game, 5-5. Cerundolo in questa fase sembra avere qualcosa in più, non cede la battuta e sale 6-5. Il numero uno del mondo si garantisce il tie-break con un game giocato ad altissimo livello ed esce alla grande vincendo 7 punti a 2 non sbagliando praticamente nulla, 1-0 dopo un'ora e 18 minuti.

Jannik vince la gara

Il secondo set comincia con Sinner al servizio, 1-0 senza troppe difficoltà ma Cerundolo continua a sbagliare davvero poco, 1-1. Il terzo game si conclude con un punto da applausi per Jannik con una smorzata da urlo sotto rete, 2-1. Medical time-out richiesto da Sinner per un problema al piede ma si riparte dopo cinque minuti senza problemi. Cerundolo continua a mostrare, in apparenza, meno fatica dell'azzurro ma Sinner ha una palla break, il nastro però non lo aiuta ma lo fa con Cerundolo che lo annulla ma poi anche l'argentino sbaglia un paio di dritti, Sinner fa il break tra l'ovazione del pubblico, 3-1. Jannik non sbaglia più nulla e fa suo anche suo il quinto game, 4-1.

Francisco sbaglia tanto, Jannik non più e arriva così un altro break, 5-1. Settimo game thriller, palla break per Cerundolo che sfrutta al meglio e accorcia, 5-2. Palla match nell'ottavo game, Sinner è 30-40 da 30-0 ma Cerundolo annulla con un gran dritto, parità. Dopo tanti altri scambi ad alta intensità arriva la seconda palla match per Jannik nuovamente annullata dall'argentino che alla fine ottiene il 5-3.

Nuova possibilità per Sinner di chiudere la gara sul proprio turno di servizio: 40-30 con una smorzata eccezionale, nuova palla match e ancora parità, Cerundolo non molla annullando il terzo match point. Arrivano anche due palle break ma Francisco non le sfrutta a dovere. Finalmente, con due gran prime, Sinner si impone 6-3 tra l'ovazione generale.