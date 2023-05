Internazionali tennis: Tsitsipas elimina Sonego e Musetti, oggi in campo Djokovic

Gli Internazionali di Tennis 2023 rimangono, purtroppo, senza italiani: dopo la clamorosa e inattesa sconfitta del nostro numero uno, Jannik Sinner, per mano dell'argentino Cerundolo che lo ha eliminato in tre set (6-7 6-2 6-2), a distanza di poche ore l'uno dall'altro sono stati sconfitti prima Lorenzo Sonego e poi Lorenzo Musetti entrambi battuti dal devastante Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking mondiale e sempre a suo agio sulla terra rossa del Foro Italico. Per tutti gli appassionati c'è grande attesa per la gara di Novak Djokovic alle ore 13 di oggi.

Sonego combatte ma non basta

A causa della pioggia, l'incontro iniziato l'altro ieri (nel serale del 15 maggio) tra Tsitsipas e Sonego (numero 48 del ranking Atp) era stato interrotto e non più ripreso sul punteggio di 6-3 per il greco che si era aggiudicato il primo set. Nella giornata di ieri, di fronte al pubblico del Centrale, ecco che l'incontro riprende dal secondo set con il tennista torinese che ribatte colpo su colpo fino ad arrivare al tie-break dove l'italiano cede 7-3 tra gli applausi, convinti, dei suoi sostenitori dopo due ore e sette minuti complessivi di battaglia.

Tsitsipas-Musetti in notturna

Il fitto calendario delle gare degli Internazionali ha costretto gli organizzatori a far scendere in campo, nello stesso giorno, il tennista greco contro il vincitore della gara tra Musetti e l'americano Tiafoe (anche questa interrotta per pioggia la sera prima), con il carrarese che ha avuto la meglio per 5-7 6-4 6-3. In un'atmosfera surreale, la gara contro Tsitsipas si è giocata quando era quasi la mezzanotte di ieri sera (fino all'1:43) con un pubblico molto numeroso (circa seimila persone) ad attendere la sfida iniziata in ritardo a causa del quarto di finale femminile tra la russa Kalinina e la brasiliana Haddad-Maia durato 3 ore e 41 minuti).

Con un doppio 7-5, Tsitsipas ha la meglio contro il 19enne di Carrara che ha condotto un'ottima gara e non ha nulla da rimproversarsi. " Tsitsipas onestamente è partito molto bene, soprattutto con il servizio e con il diritto - ha dichiarato Musetti - Credo di aver fatto un'ottima prestazione e sono contento, però mi lascia sempre un pò di amaro in bocca perché manca sempre quella cura dei dettagli in più che sicuramente mi farà fare il salto di qualità e mi farà vincere queste partite. Ma lascio Roma abbastanza soddisfatto. Credo che in generale la stagione sulla terra rossa sia partita molto bene, rispetto allo scorso anno. Vado a Parigi con tanta voglia di far bene". Ai quarti degli Internazionali, Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro il croato Borna Cornic che ha fatto fuori in tre set l'ungherese Fabian Marozsan che, a sua volta, ha battuto il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Djokovic in campo al Centrale

Tra i big in campo nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, c'è grande attesa per il serbo Djokovic atteso alle ore 13 al Centrale (pioggia permettendo) contro il danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp che dopo tre ore piene di gioco nell'ultimo turno ha avuto la meglio contro l'australiano Popyrin con il punteggio di 6-4 5-7 6-4. Non prima delle 19 e sempre sul Centrale si troveranno di fronte il danese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp che nell'ultimo turno ha vinto agevolmente 6-3 6-1 contro lo slovacco Djere e l'argentino Cerundolo che, come detto, ieri ha impressionato per costanza, bravura e abilità sconfiggendo Jannik Sinner per 6-7 6-2 6-2. Dopo questa gara, poi, scenderà in campo la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek contro la kazaka Elena Rybakina numero 7 del ranking Wta.