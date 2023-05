Internazionali, Sinner choc: eliminato in tre set dall'argentino Cerundolo

La seconda sorpresa, la più amara per l'Italia, arriva quest'oggi agli Internazionali di Tennis al Foro Italico: Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi dall'argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del ranking mondiale, dopo oltre due ore di una gara praticamente perfetta con il punteggio di 6-7 6-2 6-2 e un Sinner decisamente sottotono, falloso e incapace di tenere il passo di Cerundolo. Ieri, invece, è stato eliminato il nuovo numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz dall'ungherese Fabian Marozsan.

Le dichiarazioni di Sinner

In conferenza stampa appena 30 minuti dopo la clamorosa e inattesa sconfitta, il tennista altoatesino ha provato a spiegare cosa è successo in campo. " Ho dato quello che avevo, il mio 100% di oggi ma non ho giocato e non mi sono sentito come volevo. Cerundolo ha giocato un’ottima partita, è andata così". Rispetto al solito ha ammesso di non essere stato costante e aver utilizzato pochissimo il rovescio lungolinea: se il primo set era andato bene, negli altri meno. " Anche nel primo set, nonostante la vittoria, ho capito che non potevo giocare così, lui era più in controllo di me - ha aggiunto Sinner - Nel secondo e terzo sono partito molto male, è stata una gara strana: in alcuni punti sentivo bene la palla, altre volte non riuscivo a fare quello che volevo, non mi capitava da tanto. Si deve accettare anche se è tosta, la partita ce l’ho ancora in testa ma non è andata come volevo" . Un plauso al pubblico del Centrale che si è sempre fatto sentire: a livello fisico, però, nonostante abbia dichiarato di essere molto allenato " ci sono giornate in cui non ci sente benissimo, oggi era una di quelle. Peccato perché succede proprio qua a Roma, proverò a capire perché è andata così sperando di trovare la soluzione giusta" .

La gara: 1° set

Inizia il turno di battuta Cerundolo ma Sinner ottiene subito il break portandosi sull'1-0. Sul primo servizio dell'altoatesino si arriva a quattro parità, ha annullato due break point riuscendo ad avere la meglio, 2-0 Sinner. Terzo game con l'argentino che mantiene il servizio, 2-1 e strappa il break a Sinner riportando il punteggio in parità, 2-2 e 3-2 al quinto per Francisco, Jannik ha giocato un quinto game un po' sottotono. Tocca a lui battere, si riprende subito lasciando l'avversario a 0 punti nel game, 3-3; l'argentino non molla e tiene il servizio, 4-3 e gara molto equilibrata tant'é che si va sul 4-4 alla fine del servizio di Sinner. Nono game del set che va a Cerundolo, 5-4, si entra nella fase calda del set: Jannik mantiene il servizio, il punteggio è di 5-5. Il colpo del campione: Sinner strappa il break, 6-5, e serve per il set ma Cerundolo con un colpo di reni strappa il servizio, si decide tutto al tie-break (6-6): Jannik strappa il servizio all'argentino e mantiene i due suoi, è subito 3-0; Cerundolo ottiene il primo punto ma Sinner va sul 6-1, poi 6-3 e chiude vincendo 7 punti a 3 il tie-break, il primo set è suo (7-6).

Sinner non c'è

Pronti, via, nel secondo set l'argentino strappa il break a Sinner portandosi sull'1-0 e mantiene il servizio, una smorzata vale poi il 2-0. L'altoatesino attraversa un passaggio a vuoto e perde anche il secondo servizio consecutivo, punteggio che adesso vede condurre 3-0 l'argentino ma Jannik torna in partita strappando il servizio, è sotto 1-3 e accorcia ulteriormente con il turno di battuta, 2-3. Cerundolo si riprende, mantiene il servizio e va sul 4-2. Sembrava di nuovo tutto in equlibrio ma l'argentino strappa ancora il servizio a Sinner, 5-2 e serve per il set che ottiene meritatamente: dopo un'ora e 45 minuti di gioco si riparte dall'1-1.

Avvio choc del terzo set con Sinner che perde il turno di battuta e anche sul servizio di Cerundolo, subito 2-0 ma strappa gli applausi del Centrale per i punti realizzati nel terzo game, 1-2. Sarà cambiata l'inerzia della gara? Insomma, Cerundolo sbaglia pochissimo, quasi nulla, e si porta sul 3-1. Jannik, spinto anche dal pubblico che lo incita sempre di più non molla e accorcia sul proprio servizio, 2-3. L'argentino è solido come non mai, non sbaglia un colpo e va 4-2. La gara sembra ormai tracciata: Cerundolo strappa il break e si porta sul 5-2, adesso serve per il match. Incredibile, alla vigilia, pensare a un risultato del genere ma così è. Jannik salva tre match point sul turno di battuta dell'argentino ma non basta: al Centrale vince Francisco.