Jannik Sinner, l’Atp gli aumenta l’altezza di 3 cm: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi di Parigi e il nostro Jannik Sinner si è concesso un po' di meritato relax nelle acque cristalline della Sardegna in compagnia della sua Anna Kalinskaya. Per qualche giorno, quindi, non si è parlato di quanto accaduto in campo e dei suoi magnifici risultati del 2024 ma soltanto di un po' di gossip. Adesso, però, si è aggiunta una particolare curiosità sull'altezza del numero uno del tennis mondiale visto che nelle ultime ore l'Atp ha "corretto" la sua scheda con tre centimetri in più rispetto a quanto riportato negli ultimi anni.

La "nuova" altezza dell'altoatesino

È proprio vero: Sinner "adesso" è ufficialmente alto 191 cm, quindi un metro e 91, mentre la passata misurazione era 188 cm. Come mai? Jannik è cresciuto all'improvviso? La notizia è stata pubblicata dal canale X "Janniskin Updates" che ha commentato il cambiamento dell'Atp sulla scheda ufficiale con un " better late than never ", ossia " meglio tardi che mai ", ironizzando sul fatto che quel numero errato fosse rimasto tale per troppo tempo. Tra le ipotesi più probabili c'è il fatto che l'altoatesino ha iniziato a far parte del circuito professionistico molto presto, intorno ai 17 anni, un'età che consente ancora ampi margini di crescita ma che poi non è stata più aggiornata fino alle ultime ore.

188

191



Better late than never... pic.twitter.com/1NyJpeMSTM — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) July 18, 2024

La classifica dei più alti

Un'altra nota goliardica: Sinner ha superato (in questo caso definitivamente) in questa particolare classifica anche Novak Djokovic che è "fermo" a 188 cm e a 37 anni è molto difficile che possa acquistare nuovi centimetri. Il numero tre del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è decisamente più basso di Sinner con i suoi 183 cm: non vale così per il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo, tra i più alti del circuito con i suoi 198 cm. La stessa altezza indicata dall'Atp vale anche per il russo Daniil Medvedev, attuale nunero 5, e 198 cm di altezza. Numero 6 del mondo, l'australiano Alex De Minaur è invece alto come Alcaraz, 183 cm, mentre il polacco Huber Hurkacz (numero 7) svetta con 196 cm. Al numero 8 dell'Atp, il norvegese Casper Ruud, è alto 183 cm, il russo Andrey Rublev (numero 9) 188 cm e il nunero dieci del mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov, è alto quando Sinner (191 cm).

Il "sospetto" degli appassionati

Che Sinner fosse un po' più alto di quanto indicato nella vecchia scheda e adesso corretta era già abbastanza noto a chi ne segue le gesta del campione da anni: su un forum chiamato Talk Tennis non mancano i commenti in

Sinner è più alto dell'altezza dichiarata ufficialmente. Di solito è il contrario"

cui si diceva che "anche se le stime fatte da alcuni appassionati propendevano per 193 cm, due in più rispetto a quella reale.