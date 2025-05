Domina, soccombe e dopo la pioggia trionfa. Al Foro Italico Jasmine Paolini compie un’impresa

Jasmine Paolini (Alfredo Falcone/LaPresse spo)

Tanto tuonò che piovve, e non solo sui campi del Foro Italico. Proprio prima del temporale che ferma Musetti sul match point contro Medvedev, ecco che Jasmine Paolini compie un’impresa, recuperando un match già praticamente perso e diventando la prima tennista italiana agli Internazionali d’Italia 11 anni dopo l’amica di doppio Sara Errani (che trovò poi Serena Williams e lì si fermò). Sul centrale del Foro Italico, gremito e in delirio anche per l’attesa di Jannik Sinner, Jasmine ha battuto la russa Diana Shnaider – numero 11 del mondo - con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2, un punteggio che non spiega tutto e dopo due ore e ventidue minuti di battaglia intensa e spettacolare.

La cronaca del match infatti è quasi teatrale, divisa idealmente in quattro atti. L’inizio è tutto della Paolini, che comanda gli scambi, spinge con il diritto e aggredisce il servizio dell’avversaria. In pochi minuti vola sul 4-0, complice anche qualche errore di troppo di Shnaider, che però si riprende e inizia a macinare gioco con colpi pesanti da fondo campo, in particolare con il suo temuto diritto. L’italiana accusa il colpo e si fa rimontare fino al 5-4, resiste fino al tie break che però poi perde 7-1. Il tennis però racconta sempre di miracoli sportivi, e infatti quando sembra tutto perduto (3-0 sotto nel secondo set), arrivano appunto le prime gocce a provocare una piccola sospensione che imballa la russa. Al ritorno in campo, infatti, l’azzurra fa tornare il sereno, comincia a variare di più e a giocare alto sul rovescio dell’avversaria, infila sei game consecutivi e vince 6-4.

Nel terzo set, poi, la storia si ripete: Shnaider va sul 2-0, ma il tifo del Centrale a quel punto trascina Jasmine che infila altri 6 game e chiude il match giusto prima del tuono che anticipa l’uragano. Un uragano, ritrovato, come lei, che ora punta all’impresa di diventare regina di Roma: guardando il tabellone (incontrerà ora la vincente di Svitolina-Stearns), la corona è pronta.