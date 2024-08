Lorenzo sei Magnifico: la vittoria su Aliassime vale il bronzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Lorenzo Musetti sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale che vale il bronzo con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 in 2 ore e 17 minuti ed eguaglia, cento anni dopo, il terzo posto conquistato, sempre a Parigi, da Uberto de Morpurgo, vincendo una medaglia di bronzo di grande valore. La corsa straordinaria del tennista toscano, che dopo le semifinali di Wimbledon ha raggiunto il suo best ranking, vale dunque una medaglia per l'Italia, la diciannovesima per la spedizione azzurra in terra francese. Nella partita "più importante della sua carriera", come lo stesso Musetti l'ha definita, c'è una annata straordinaria del carrarino, che ha sconfitto anche il campione olimpico in carica Alexander Zverev.

Nel primo game del primo set, Lorenzo Musetti piazza il break dopo aver avuto a disposizione cinque palle break, passando immediatamente avanti nel parziale, grazie anche ad un ottimo turno di servizio nel game successivo. Nel quarto game merita menzione come colpo più bello del torneo - al netto della finale per l'oro di domani fra Djokovic e Alcaraz - il tweener col quale Musetti chiude uno scambio complicatissimo facendo esaltare il pubblico del Philippe Chatrier. Nell'ottavo game, però, il canadese ottiene una palla break e l'italiano, quasi incredibilmente, sbaglia uno smash chiudendo a rete e facendo rientrare in partita l'avversario. Nel successivo game, però, Musetti ottiene tre palle break e all'ultima riesce a tornare avanti, andando a servire per il match. Il tennista toscano con tre set point a disposizione, chiude con un ottimo servizio al corpo e porta a casa il primo set con il parziale di 6 game a 4.

Nel secondo set, Auger-Aliassime porta subito a casa il break nel secondo game, sfruttando la prima palla break a disposizione; per poi confermare il vantaggio nel turno successivo. Nel quarto gioco il canadese ha anche a disposizione una palla break ma l'orgoglio di Musetti impedisce all'avversario di strappargli nuovamente il servizio. Nel sesto game, però, Musetti concede ancora una pallla break all'avversario che, intravedendo la possibilità di allungare la sfida al terzo set, piazza il secondo break del set e, grazie all'ennesimo buon turno di servizio, chiude il secondo set col parziale di 6-2 allungando la sfida che vale il bronzo.

Nel terzo e decisivo set a smuovere le acque di un equilibrio elettrico è Musetti che nel quarto gioco non sfrutta ben due palle break a disposizione. Nell'ottavo game l'italiano ha nuovamente a disposizione due palle per passare avanti dopo essersi costruito un ottimo gioco in risposta: basta la prima delle due per strappare il servizio al canadese e per poter andare a servire per il match. Nel successivo game, l'italiano mette a segno tanti colpi vincenti che lo portano ad avere a disposizione due match point: basta il primo, dove con una smorzata - il suo colpo -, batte Auger-Aliassime e porta a casa un bronzo meraviglioso.

Arrivato in conferenza stampa fra gli applausi dei presenti, Lorenzo Musetti ha immediatamente voluto dire la sua, dedicando la vittoria anche al figlio nato da poco: "All'inizio speravo nell'oro, ma adesso sono felicissimo, tutto questo è un sogno per me. Questa medaglia significa tanto per me e per il mio paese. Sarà emozionante raccontare tutto questo a mio figlio. Questa vittoria è per la mia famiglia, il mio team e per tutti gli italiani". Subito dopo, il tennista italiano ha scherzato sulla cena di questa sera: "Mangio pasta in bianco e pollo da tre mesi, stasera mi voglio concedere una pizza. Vado dalla mia ragazza e dal mio bimbo e stare con loro mi servirà a prepararmi a Cincinnati e alle gare americane". In chiusura, il neo bronzo olimpico, ha voluto parlare del suo momento e dei programmi per il futuro: "Vengo da un momento magnifico ma lo sto confermando di settimana in settimana quindi ci sta che io stia facendo un salto di qualità. Mi hanno dato un po' fastidio le luci, più forti rispetto al solito.