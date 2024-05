Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali. "Non sono pronto"

Un altro durissimo colpo per gli Internazionli d'Italia 2024: dopo il forfait di Jannik Sinner per il problema all'anca che si porta dietro da ormai alcune settimane, nel primo pomeriggio dell'8 maggio l'annuncio a sorpresa anche di Matteo Berrettini che si è ritirato dal torneo. La sua scelta è stata comunicata ai giornalisti presenti al Foro Italico in una breve conferenza stampa per spiegare le ragioni che hanno portato il 27enne romano a non poter scendere in campo. Al suo posto parteciperà come lucky luser il tennista americano J.J. Wolf.

Le parole di Berrettini

" Non riuscivo a giocare, ho provato a fare di tutto per essere in campo domani ma non sono pronto per competere e rischio di farmi male e di stare fermo, questa è l’ultima cosa che voglio ho messo da parte il cuore, è quello che è giusto fare per me", ha dichiarato visibilmente già di morale. " Mi sembra di averla già vissuta questa situazione, volevo comunicarlo senza post via social ", ha aggiunto. L'azzurro sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di giovedì 9 maggio nel derby italiano contro Stefano Napolitano secondo il sorteggio e la composizione del tabellone principale avvenuto lunedì scorso nella cornice della Fontana di Trevi.

La data del rientro

Alla domanda dei giornalisti su come si sente fisicamente, ha sottolineato come sia difficile perché ha la sensazione " che potrebbe succedere qualcosa": non è pronto, ne ha preso atto e ha dovuto utilizzare soltanto la ragione. Gli Internazionali rappresentano una gara "in casa" per lui che è nato a Roma 27 anni anni fa. " Ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di giocare per tante ore. Se non ho la possibilità di giocare fino in fondo non è giusto che scenda in campo", ha aggiunto, rassicurando comunque la platea di non avere " nulla di rotto, ma c'è tanta tristezza. Sono tre anni che questo torneo mi sfugge" .