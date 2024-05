Internazionali d'Italia, sorteggiato il tabellone: subito due derby azzurri

Nella magnifica cornice della Fontana di Trevi è andato in scena il sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali di Tennis che entrano finalmente nel vivo (6-19 maggio). Grande attesa per gli azzurri presenti ma soprattutto perché si disputeranno già al primo turno due derby, ossia Matteo Berrettini contro Stefano Napolitano e Mattego Gigante contro Giulio Zeppieri.

Gli incroci maschili

Il sorteggio elettronico ha decretato, invece, che Lorenzo Musetti (testa di serie) scenderà in capo direttamente dal secondo turno. Tra gli altri azzurri già presenti in tabellone Matteo Arnaldi se la vedrà contro il ceco Tomas Machac, Lorenzo Sonego contro il serbo Dusan Lajovic, Luciano Darderi avrà come avversario il canadese Denis Shapovalov e Luca Nardi contro il tedesco Danier Altmaier. Attesissimi anche le gare di Fabio Fognini che debutterà contro il britannico Dan Evans mentre Andrea Vavassori contro il tedesco Dominik Koepfer. Infine, non si conosce ancora l'avversario di Flavio Cobolli che se la vedrà contro un qualificato.

Per quanto riguarda i big stranieri, il numero uno del mondo e del tabellone maschile Novak Djokovic giocherà contro il vincente della gara tra russo Roman Safiullin o un qualificato. Per il russo Daniil Medvedev, invece, l'avversario sarà uno tra Borna Coric o Jack Draper. Alexander Zverev, numero tre del tabellone, si trova dalla parte di Novak Djokovic mentre Andrey Rublev (fresco vincitore di Madrid) è nella parte bassa con Daniil Medvedev. Tra i possibili allettanti quarti di finale ecco l'ipotesi di Djokovic contro Ruud, Dimitrov contro Zverev, Rublev avversario di Tsitsipas e Hurkacz con Medvedev. Grande attesa anche per Rafa Nadal che debutterà, anche lui, contro un qualificato ma al secondo turno potrebbe esserci già il big march contro Hubert Hurkacz, numero 7 del tabellone. Questo l’esito del sorteggio elettronico del torneo di Roma, che si è svolto nella suggestiva cornice della Fontana di Trevi. Il dieci volte vincitore del torneo romano.

Il tabellone femminile

Per quanto riguarda le donne, il tabellone Wta vedrà la nostra numero uno, Jasmine Paolini (posizione numero 12 del ranking mondiale e 11 del seeding), contro una tra croata Petra Martic e l'egiziana Mayar Sherif. Martina Trevisan, pozione numero 87 del ranking Wta, se la vedrà al primo turno contro la kazaka Yulia Putintseva. Anche tra le donne un derby azzurro: Vittoria Paganetti, entrata grazie a una wild card contro Lucrezia Stefanini.

Tra le prime cento del mondo (numero 48) ecco Luciaal debutto contro la statunitense Sofia Kenin, mentre Sara(numero 93) affronterà l'americana Amanda Anisimova.