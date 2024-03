Miami Open, Sinner sfida O'Connell agli ottavi: 6-4, 3-1 2° set - DIRETTA

Dopo le fatiche contro l'olandese Tallon Griekspoor e la vittoria in tre set, Jannik Sinner ha ottenuto il pass per accedere agli ottavi di finale del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione dopo Indian Wells. In questo momento, sul campo, la sfida è al tennista australiano Chris O'Connell il cui unico precedente non è stato favorevole a Jannik con la sconfitta in due set all'Open di Atlanta nel 2021. Il vincitore della sfida di oggi affronterà ai quarti di finale il tennista ceco Tomas Machac che con un doppio 6-3 ha sconfitto Matteo Arnaldi.

2° set

Nel quarto game O'Connell cerca di rimanere aggrappato a set e match ma appare molto sconsolato a ogni punto che perde: da 30-0 si va sul 30-30 ma poi c'è un servizio vincente che lo porta sul 40-30 e ottiene il punto, 3-1.

Il 3° game riprende dopo circa 10 minuti di sospensione: Sinner sugli scudi, non sbaglia più un colpo e va agevolmente sul 40-0 mentre l'australiano è sempre più in affanno e si arriva presto sul 3-0.

Nel secondo game arriva subito la prima palla break per Sinner che sfrutta alla grande dopo un dritto spedito in rete da O'Connell, 2-0. Il gioco, nel frattempo, è stato sospeso perché una persona nel pubblico si è sentita male: Sinner ha subito offerto alcune bottigliette d'acqua, un asciugamano e del ghiaccio.

Il 1° game si apre con l'altoatesino al servizio a stavolta non si fa sorprendere come a inizio match, 1-0.

Sinner vince il 1° set

Il 10° game porta i due a giocarsi nuovamente il punto ai vantaggi: dal 40-40 Sinner ottiene un set point che riesce a capitalizzare alla grande con la zampata del campione. Arpiona e vince il set dove ha faticato e sudato non poco, 6-4!.

Nono game sempre molto equilibrato: si va sul 40-40 ancora una volta nella gara, vantaggio successivo per l'azzurro che non si lascia scappare l'oaccasione che va per la prima volta in testa, 5-4.

Nell'ottavo game l'australiano finalmente cede il proprio turno di servizio con l'azzurro che pareggia i conti e si riprende il punto perso a inizio match, 4-4.

Settimo game ancora con scambi ad alta intensità ma Sinner non molla e vince il proprio turno di battuta, il punteggio è adesso 4-3 per l'australiano.

Il sesto game è molto equilibrato ma sale il livello di Jannik che ottiene una palla break ma viene annullata da un australiano fino a questo momento perfetto che riesce a chiudere il punto, 4-2.

Nel quinto game Sinner fatica, non riesce a esprimere il solito gioco ma riesce a ottenere un preziosissimo punto, 3-2.

Nel quarto game l’australiano rimane molto solido e concentrato ma sale il livello di Sinner che va in parità con un lungolinea fantastico, 40-40 e subito dopo ottiene la prima palla break ma l'australiano tiene la battuta e sale 3-1.

3° game con Jannik che prova a ottenere il primo punto del match e sul proprio servizio e ci riesce, finalmente arriva il primo punto della gara, adesso si va sul 2-1

2° game con l’australiano alla battuta che sul 40-15 perde un punto ma O’Connell alla fine tiene la battuta e prova a scappare, 2-0.

Pronti via, è Sinner che inizia a servire ma va subito sotto 0-40 con tre palle break per l’australiano che annulla alla grande portando il primo game in parità ma O’Connell riconquista un’altra palla break che stavolta perde, si va 1-0 per l’australiano.