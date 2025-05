Musetti: "Alcaraz sulla terra è più forte di Sinner"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lorenzo Musetti non è riuscito ad approdare nella finale degli Internazionali d'Italia. Il toscano si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz, sullo score di 6-3 7-6 (4). Una brutta partita, molto condizionata dal vento, in cui lo spagnolo ha saputo meglio del carrarino adattarsi alle circostanze. "È stata una giornata difficile. Dopo il primo punto ho lottato con me stesso e con la difficoltà di rientrare nel match. Il vento e l’ombra mi hanno dato fastidio, ma non ero nella giusta forma. Ero concentrato sulle cose negative ed ero arrabbiato per le opportunità che ho perso durante il match. È una lezione per il Roland Garros", ha raccontato in conferenza stampa Lorenzo.

“Ho molte ambizioni e credo di meritare questo livello e non devo restare concentrato sulla prestazione negativa di questa semifinale, ma sul percorso. La chiave del match è stata che Alcaraz ha giocato più tranquillo, mentre io ero troppo concentrato sui miei errori. Lui poi è un fenomeno e nella sua miglior versione è il più forte di tutti sulla terra, anche di Sinner. Se voglio vincere questi tornei, devo battere giocatori come Carlos, Jannik e Draper, dal momento che contro gli altri ho vinto", ha aggiunto. Un Musetti che da lunedì 19 maggio sarà n.8 del ranking e rientrerà nel novero delle prime otto teste di serie a Parigi, consapevole delle sue qualità. A questo proposito, il giocatore italiano ha risposto anche ad Alexander Zverev che, dopo il ko nei quarti a Roma contro il n.8 ATP, aveva definito la prestazione dell'azzurro attendista: "Se vuole può farlo anche lui…abbiamo giocato anche su altre superfici e il risultato è stato lo stesso".

Ci si rivedrà magari nella città degli Innamorati, lì dove l'anno scorso il toscano fu di bronzo ai Giochi Olimpici, mentre la coppia Errani/Paolini si tinse d'oro. Le due tenniste nostrane hanno affrontato e sconfitto le russe Andreeva/Shnaider, nel remake del confronto per il metallo più pregiato della rassegna a Cinque Cerchi.

Un duplice 6-4 e accesso alla finale del doppio femminile di domenica, con Jasmine domani chiamata ad affrontare la sfida conclusiva in singolare contro Coco Gauff: "E' stata una partita davvero tosta, ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette", le parole delle due giocatrici italiche.