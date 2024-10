Nadal dà l'addio al tennis: "È arrivato il momento di fermarsi"

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Un annuncio choc ma che prima o poi sarebbe arrivato: a 38 anni e dopo aver vinto 22 Slam, lo spagnolo Rafael Nadal si ritira dal tennis al termine di questa stagione dopo le Finals di Coppa Davis che giocherà con la Nazionale spagnola a Malaga nel prossimo mese di novembre( dal 19 al 24). Considerato dagli addetti ai lavori come il più grande tennista sulla terra battuta dove ha infranto record su record, nel suo video ricorda gli ultimi anni costellati dagli infortuni ma sorride per quel che la vita gli ha riservato, un talento naturale e cristallino che lo ha portato sull'Olimpo di questo sport.

Il videomessaggio di Nadal

In un videomessaggio pubblicato sui social, Nadal ha annunciato ai suoi fan il ritiro con gli occhi lucidi commozione. "Ciao a tutti, sono qui per farvi sapere che mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi ", sono state le prime parole del maiorchino.

"Si chiude un cerchio"

Nel lungo videomessaggio dove sono passati alcuni frame dei momenti più importanti e significativi della sua carriera, Nadal è felice di concludere con la maglia della sua Nazionale. " Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio Paese. Penso che chiuda il cerchio dato che una delle mie prime grandi gioie come tennista professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004 ", ha sottolineato Rafael ricordando l'appuntamento della Finals in programma dal 19 al 24 novembre dove parteciperà anche l'Italia di Volandri.

Le immagini di Federer e Djokovic

Lo spagnolo sottolinea di essere stato " super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere ": da qui i ringraziamenti all'intero movimento tennistico internazionale e a tutte le persone di cui ne fanno parte. Non poteva dimenticare di salutare anche i suoi compagni di squadra, specialmente " i miei grandi rivali ", così come li ha chiamati, di questi lunghi e indimenticabili anni. " Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita ", ha proseguito Nadal alludendo chiaramente a Roger Federer e Novak Djokovic che non menziona mai direttamente ma che si vedono in alcune immagini del suo videomessaggio.

La gloriosa carriera di Nadal

I numeri, oltre che in matematica, nel tennis contano più di tutto: Rafael ha vinto 14 Roland Garros, il più grande vincitore di tutti i tempi sulla

terra battuta con l'ultima vittoria che risale al 2022 quando in finale vinse contro il norvegese Casper Ruud. Per arrivare a 22 Slam il bottino si arricchisce anche di quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open.