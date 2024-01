Nadal si ferma ancora: niente Australian Open per il campione spagnolo

Rafa Nadal non parteciperà agli Australian Open, prima prova del Grande Slam della stagione, a causa di uno strappo muscolare. L'ex numero uno del mondo, tornato in campo al torneo di Brisbane, dopo 12 mesi di stop è costretto a fermarsi di nuovo.

Lo ha annunciato il campione spagnolo su X: "In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite da 5 set. Torno in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare". "Ciao a tutti - dice il tennista - durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona notizia".

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024

Poi prosegue: "Ho lavorato molto duramente durante l'anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi. La notizia triste per me è di non aver potuto giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne. Restiamo comunque tutti ottimisti riguardo all'evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto".

Una doccia gelata per il tennista spagnolo, che sarà costretto a ripartire ancora una volta. Le Le prime due belle partite giocate a Brisbane (contro Thiem e Kubler) erano state molto incoraggianti. Si pensava che Rafa potesse essere tornato competitivo. Invece, durante la prima partita lottata (contro Thompson), il fisico non ha retto. Lo spagnolo ha iniziato a toccarsi l’anca, poi ha ricevuto un trattamento medico negli spogliatoi. Dopo la sconfitta aveva fatto sapere di essere preoccupato poi la risonanza ha confermato le sue sensazioni.

La zona è simile a quella colpita sempre l’anno scorso in Australia, ma l'infortunio è diverso. Ecco perché Rafa parla di cattiva notizia, ma anche di buona notizia. Certo che uno stop adesso, dopo un’assenza di un anno e il duro lavoro per rientrare, è un brutto colpo. Potremmo rivedere Nadal sulla terra battuta per l'inizio della stagione sul rosso, ma ora fare supposizioni è ancora presto. Quel che è certo è che il mancino di Manacor salterà gli Australian Open, al via il 14 gennaio e dovrà provare a ripartire di nuovo da zero. Per l’ennesima volta.