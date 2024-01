"Ho l'età che ho...". Il ritorno di Nadal dopo un anno di stop

Il countdown sta per terminare: Rafa Nadal, 37 anni e 22 Slam in carriera, domani tornerà in campo, dopo un anno di stop per diversi malanni fisici. Il campione spagnolo affronterà Dominic Thiem, altro grande del circuito in cerca di riscatto dopo un grave infortunio al polso. I due saranno di fronte al primo turno, dell'ATP 250 di Brisbane, torneo di preparazione agli Australian Open, in programma dal 14 gennaio al 28 gennaio. Un primo turno che anche solo 5-6 anni fa poteva essere una finale Slam, vista la caratura dei due campioni. Quello contro l'austriaco sarà il 16° confronto in carriera, remake delle finali del Roland Garros 2018 e 2019, entrambe vinte da Rafa che è avanti 9-6 nei testa a testa.

Relive some of the best points from Nadal Thiem’s EPIC Rivalry over the years… pic.twitter.com/kZCs3iqTI5 — Tennis TV (@TennisTV) January 1, 2024

"Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le cose è un pò imprevedibile. La competizione è diversa dall'allenamento" queste le parole del mancino di Manacor in conferenza stampa. Per l'esattezza Nadal non gioca in singolare esattamente da un anno, da quando perse al secondo turno degli Australian Open, il 18 gennaio 2023, a causa di un infortunio all'anca. A giugno poi si era sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia a Barcellona per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro.

Dopo vari mesi di riabilitazione e un crollo in classifica (ora è numero 672 del ranking ATP), lo spagnolo ha ricevuto una wild card per l'accesso diretto nel tabellone principale di Brisbane e dice di essersi sentito bene durante le sessioni di allenamento. Per cominciare dopo ben 347 giorni dall'ultimo match ufficiale, Rafa ha giocato in doppio e in coppia con il connazionale Marc Lopez ed è stato sconfitto 6-4, 6-4 dagli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Dopo un inizio incerto, Rafa è apparso in crescita, pur tenendo presente dei ritmi diversi, che si troverà ad affontare nelle partite di singolare. Di sicuro si avranno risposte sulle sue reali condizioni e del livello di competitività solo dopo l'incontro di domani contro Thiem.

Per il momento, ovviamente, non è il caso di darsi obbiettivi precisi e nemmeno di confermare se il 2024, come ha lasciato intendere, potrebbe essere la sua ultima stagione. Bisognerà solo vedere come regge il suo fisico, martoriato dagli infortuni in 22 anni di carriera. Insomma bisognerà ragionare step by step, consapevoli che il ritorno in campo di Nadal è di sicuro una grande notizia per il tennis e per tutti gli appassionati.