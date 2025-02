"Non ci vedi, hai problemi?": lo sfogo di Medvedev contro l’arbitro

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine la gara l'ha vinta in tre set ma a balzare agli onori delle cronache è stato il duro sfogo nei confronti del giudice di sedia (o arbitro di sedia) che è andato in onda in diretta tv: agli Atp 500 in corso a Rotterdam il tennista russo Daniil Medvedev ha protestato vibratamente nel primo set durante una pausa di gioco della gara contro Stan Wawrinka prendendosela per un episodio che non aveva digerito e andando ancora oltre "ricordando" quanto accaduto in passato.

Lo sfogo di Medvedev

A far saltare i nervi al russo è stato un richiamo del giudice di sedia nei suoi confronti per aver perso troppo tempo prima di un servizio. " Perché mi hai dato una time violation? Hai qualche problema, il raccattapalle non mi ha dato la pallina. Ci vedi? Hai gli occhi aperti? No, non ce li hai. Sei terribile", ha detto il russo con ampi gesti nei confronti dell'arbitro portandosi anche le mani agli occhi per simulare il fatto che non ci vedesse bene.

Ma lo sfogo è soltanto all'inizio: Medvedev, che deve avere una gran memoria su chi lo arbitra nelle sue partite, ha ricordato un episodio del passato che gli aveva provocato lo stesso fastidio. " Mi ricordo di te con Khachanov, mi ricordo che non ci vedi mai. Tu hai un problema. Io sono calmo, mentre tu stai cercando problemi. Devi avere qualche problema molto serio. Non ti ho parlato, non ti ho detto niente e poi ti comporti così. Apri gli occhi e fai funzionare il cervello".

Chiusa la collaborazione con Simon

Non è dato sapere, ovviamente, se questo eccessivo nervosismo dimostrato dal numero 7 del tennis mondiale sia dovuto alla precoce eliminazione dagli Australian Open (al secondo turno), dove lo scorso anno era arrivato alla finale contro Jannik Sinner, oppure per aver archiviato la collaborazione con Gilles Simon: adesso a lavorare con Medvedev sarà soltanto lo storico coach Gilles Cervara.

Gilles è entrato nel team poco meno di un anno fa, a febbraio del 2024. È stata una buona esperienza ma non è andata come avrei sperato, soprattutto in termini di risultati

L'annuncio è arrivato proprio alla vigilia della sfida contro Wawrinka. "", ha dichiarato il moscovita.