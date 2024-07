Olimpiadi, Jasmine Paolini vola agli ottavi: sconfitta in due set la polacca Linette

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini col punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 23 minuti sconfigge Magda Linette e accede agli ottavi di finale del torneo olimpico, dove attende la vincitrice della sfida fra la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 14 e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. La tennista italiana ha inaugurato la giornata sul Suzanne-Lenglen e, opo l'esordio vincente con la romena Bogdan, si è imposta anche contro la polacca, numero 41 al mondo e fresca vincitrice del Wta di Praga della scorsa settimana. La Linette nel primo turno ha sconfitto la promessa del tennis russo Mirra Andreeva e il primo set ha ampiamente dimostrato i motivi di questo successo inaspettato.

Nel primo parziale, infatti, dopo aver ottenuto il break nel quinto game Jasmine è stata costretta a concedere il servizio nel turno successivo. Linette, dotata di un gran diritto, ha messo più volte in difficoltà la Paolini che solo nel nono gioco, dopo ben cinque palle break a disposizione, è riuscita a strappare nuovamente il servizio per andare a servire per il set poi chiuso col punteggio di 6-4.

Da quel momento in poi, per la tennista toscana il match è cambiato: la Paolini nel secondo set ha lasciato solo un game - il primo - alla polacca, sfruttando ogni occasione a disposizione sul servizio dell'avversaria per portare a casa velocemente l'incontro.

In appena 36 minuti, infatti, l'italiana ha strappato per ben tre volte consecutive il servizio e col parziale di 6-1 è riuscita a qualificarsi agli ottavi. Per l'allieva di Renzo Furlan si tratta della sedicesima vittoria nelle ultime 19 partite, fra cui anche le finali Slam dele di