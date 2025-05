Ottavi, Paolini ha già vinto

Ascolta ora 00:00 00:00

“Sento tutto il vostro amore, sono proprio fortunata”: il sorriso di Jasmine Paolini piace molto al pubblico del Roland Garros, ed è per questo che il pubblico applaude soddisfatto dopo il successo di un italiana a Parigi. Jasmine ha superato con facilità l’ucraina Starodubsteva, e il punteggio di 6-4, 6-1 racconta difficoltà arrivate solo nel secondo set: “All’inizio non mi sentivo molto bene, la situazione era un po’ diversa rispetto ai giorni scorsi quando c’era molta umidità. Alla fine però è andato tutto bene”.

Quando le ricordano che ha un record di 23 vittorie nell’ultimo anno e mezzo di Slam, e che meglio di lei ha fatto solo la Sabalenka, la Paolini replica “mi sto divertendo un sacco”, ed in effetti si vede. Non c’è altro da dire, insomma, quando tutto fila così liscio.

Resta solo da guardare avanti: negli ottavi incontrerà la vincente Pera-Svitolina, ed eventualmente nei quarti potrebbe trovare la Swiatek, ex numero uno in cerca di soluzioni per uscire da una crisi che l’attanaglia tra un po’. D’altronde è una che fa fatica a sorridere, e in questo Jasmine ha già sicuramente vinto.