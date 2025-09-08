Periodo di riposo per Sinner: ecco quando (e dove) tornerà in campo

Archiviati gli Us Open, ultimo Slam dell'anno, è ora di voltare pagina: due settimane di tour de force si fanno sentire nella testa e nel fisico anche se hai soltanto 24 anni appena compiuti, un periodo di riposo è fisiologico e doveroso. Per questo Jannik Sinner si dedicherà adesso a tutt'altro (famiglia, fidanzata, amici e svago in ordine assolutamente casuale) per poi tornare a competere riprendendo in mano la racchetta.

I prossimi appuntamenti

C'è ancora un trimestre molto intenso e pieno che si concluderà con le Atp Finals e la Coppa Davis ma prima il calendario sarà molto fitto: nell'ultimo periodo dell'anno iniziano i tornei orientali con Jannik che parteciperà all' Atp 500 di Pechino in programma dal 25 settembre al 1° ottobre che nello scorso anno ha visto l'affermazione di Alcaraz in finale. Subito dopo Sinner volerà a Shanghai per il Masters 1000 giapponese in programma dal 1° al 12 ottobre che lo scorso anno lo ha visto trionfare sconfiggendo Novak Djokovic.

L'esibione al Six Kings Slam

Non vale per la classifica Atp ma soprattutto per prestigio e premi economici: dal 15 al 18 ottobre Jannik parteciperà alla seconda edizione del Six kings Slam di Riad, Arabia Saudita, con i sei protagonisti più importanti e influenti del tennis mondiale. Oltre all'italiano scenderanno in campo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Nella prima edizione del 2024 ha vinto Sinner in finale contro Alcaraz in una gara al meglio dei tre set rimontando il primo (6-7) e chiudendo con un doppio 6-3.

La cavalcata fino alle Finals (e Coppa Davis)

Dal 25 ottobre al 2 novembre si tornerà in Europa: Jannik dovrebbe partecipare al Masters 1000 di Parigi che l'anno scorso non lo ha visto protagonista per essersi ritirato dal torneo a causa di un virus intestinale. Infine, ecco arrivate le imperdibili Atp Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre dove, anche in questo caso, Sinner difenderà il titolo vinto lo scorso anno contro l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4.

Lasciando stare i tornei del singolare e che valgono per il ranking mondiale Atp, Sinner dovrebbe

far parte della squadra di Volandri per lain programma all'Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre con l'Italia che difende il doppio titolo vinto consecutivamente nel 2023 e nel 2024.