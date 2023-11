Le provocazioni di Djokovic fanno infuriare il pubblico (e il web): cosa è successo contro Sinner

C'era da aspettarselo: Novak Djokovic ha litigato anche con il pubblico del Pala Alpitour di Torino, schierato totalmente dalla parte di Jannik Sinner.

La notte lancia Sinner tra i favoriti del torneo dopo la grande impresa, anche se l'altoatesino dovrà guadagnarsi ancora il passaggio alle semifinali nell'ultimo match contro Rune. A non mancare sono stati mancati però i continui battibecchi del numero 1 al mondo con gli spettatori.

Uno spettacolo (fatto di gesti evitabili e applausi ironici) che ormai non sorprende più, come visto anche settimana scorsa a Parigi-Bercy. Djokovic si galvanizza in situazioni del genere, riuscendo a portarsele dalla sua parte. Si carica quando ha tutto il tifo contro, che c'è da dire rimane sempre nei limiti della rivalità sportiva. Nulla di simile a quanto visto nelle ultime settimane a San Siro prima con Lukaku e poi con Donnarumma, ad esempio.

The drama. The shotmaking. The ATMOSPHERE



Reliving a gripping final set between @janniksin vs @DjokerNole in Torino! pic.twitter.com/IXHQdK0Fsk — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2023

La ricostruzione

Siamo nell'11° game sul 40-0 per Djokovic, con Sinner che recupera e si porta ai vantaggi con ottime giocate. Sul 40 pari il serbo si porta al servizio e sulla seconda palla viene disturbato dal pubblico. Arriva dunque un clamoroso doppio fallo e Djokovic si rivolge al pubblico con un applauso provocatorio che risponde con qualche fischio.

Per alcuni minuti successivi al gesto, il n.1 al mondo risulta ancora nervoso, entrando di nuovo in polemica con altri tifosi. Anche nel secondo set, nel game del 4-4, il serbo continua il suo show contro il Pala Alpitour. Djokovic viene nuovamente beccato dal pubblico ma questa volta decide di chiedere di aumentare il volume dei fischi con inequivocabili gesti.

Finita qui? Neanche per sogno. Inizia il terzo set e l'altoatesino si porta subito in vantaggio. Djokovic si rivolge all'arbitro di sedia e continua a lamentarsi con il pubblico di Torino che non smette di beccarlo. Il serbo si lamenta su un ace di Sinner: secondo lui la palla avrebbe toccato la rete ma l'arbitro non l'avrebbe ravvisato: "Ogni volta che batte esterno il net non lo senti - le parole del serbo - ha colpito il nastro" . Polemica senza senso visto che: non è il giudice di linea che deve sentire il tocco sulla rete poiché c’è un sensore.

A fine partita a proposito del pubblico del Pala Alpitour commenta: "Me lo aspettavo, è l’unico italiano qui e gioca in Italia, c’è un grande hype e lui è in grande forma, quindi è normale che la gente volesse che fosse lui il vincitore" . Come dire tutto normale, ci vediamo al prossimo match.

Le reazioni social

Il comportamento di Djokovic è finito subito in tendenza su X, riuscendo ad attirare disapprovazione ed antipatie. C'è chi scrive: "Lo stucchevole teatrino di Djokovic sui fischi del pubblico. Niente di nuovo sul fronte serbo...".

C'è chi non lo apprezza nonostante le vittorie: "Djokovic personaggio semplicemente insopportabile, ha vinto 6748 titoli e ancora continua a irritarsi se il pubblico tifa il tennista di casa" . Un altro invece difende il pubblico di Torino: "Premetto, stimo Djokovic come atleta, perché ha davvero scritto la storia di questo sport, ma come persona proprio è insopportabile. Il pubblico stasera non l'ha mai attaccato prima che fosse lui a istigare, il rispetto dev'essere reciproco".