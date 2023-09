"Qualcuno oggi morirà...". Il messaggio choc di Medvedev agli Us Open

Il numero tre del mondo Daniil Medvedev risulta come sempre imprevedibile in campo e fuori. "Oggi un giocatore morirà e lo vedrete in diretta", le sue parole choc per denunciare le condizioni ambientali estreme agli Us Open 2023. Sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium, infatti, c'era una temperatura di 34 gradi e 39 percepiti all'interno dell'impianto con un'umidità del 50%. Il russo, testa di serie numero 2, per la cronaca ha battuto il connazionale Andrei Rublev nei quarti di finale del torneo statunitense 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e trenta minuti di partita.

Gli organizzatori hanno cercato di risolvere il problema semichiudendo il tetto retrattile del campo centrale, ma questo non è bastato a garantire condizioni migliori ai tennisti, con lo stesso Medvedev che ha accusato problemi respiratori evidenti nel corso del match. Nel terzo set, il 28enne si è posizionato davanti ad una telecamera e rivolgendosi agli spettatori ha lanciato il messaggio choc: "Non potete immaginare... Un giocatore morirà e voi lo vedrete..."

L'accusa

Al termine del match, inoltre, il russo ha poi spiegato: "Le condizioni erano brutali. L'unica cosa positiva è che erano uguali per entrambi i giocatori. Ci sono stati alti e bassi, ma è normale. Alla fine del primo set non riuscivo a vedere la palla, cercavo di correre e colpire la palla. Rublev ha fatto lo stesso. Prima di ogni punto mi dicevo 'non riesce più a correre', quindi colpivo la palla e mi chiedevo quando sarebbe crollato. Eravamo stanchissimi...". E ancora: "Non so se sia apparso chiaro a chi stava guardando la tv. Sudavamo come pazzi, abbiamo usato asciugamani su asciugamani. Non ho più pelle sul naso e non per il sole. Ho appena visto Andrei nello spogliatoio, la sua faccia è paonazza...".