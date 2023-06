Quando inizia Wimbledon 2023: data e dove vedere le partite

La grande attesa per Wimbledon sta per terminare. Da lunedì 3 luglio a domenica 16 luglio, i migliori giocatori al mondo si affronteranno nel terzo Grande Slam della stagione suul'erba londinese, il più antico e prestigioso della storia del tennis. In attesa del sorteggio dei tabelloni, in programma il 30 giugno, iniziamo a conoscere più da vicino i Championships.

Over the generations, we've witnessed iconic rivalries, triumphant feats and heroic defeats.



But while the names may change, the drama remains.



New storylines await us, and #Wimbledon will once again be Always Like Never Before — Wimbledon (@Wimbledon) June 12, 2023

Dove si gioca il torneo

La prima edizione si è giocata nel 1877. Da allora il teatro è sempre quello dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il leggendario circolo di Church Road, con sede a Wimbledon, quartiere nel sud di Londra. Conta un totale di 19 campi da tennis (più quelli di allenamento), usati fra maggio e settembre. Lo storico Centre Court, dopo la ristrutturazione effettuata nel 2009, ha raggiunto una capienza di 15.000 posti ed è dotato di un tetto mobile capace di aprirsi e chiudersi in 10 minuti. Il secondo più importante è il No. 1 Court, costruito nel 1997, che può contenere circa 11.500 spettatori.

Durante le due settimane del torneo, i campi vengono rullati e coperti ogni sera, e successivamente tagliati ogni mattina (il numero di tagli scende a 3 alla settimana, nel periodo estivo successivo al torneo). Un piccolo particolare: le righe dei campi in erba di vengono segnate con una sostanza che però non è vernice: si usa un composto di gesso bianco a cui viene aggiunto diossido di titanio (che lo rende durevole), e le righe vengono tracciate grazie all’uso di una ruota di precisione.

Il calendario

Lunedì 3 luglio si alzerà il sipario su Wimbledon 2023. Si giocherà senza interruzioni, fino ad arrivare al week-end del 15 e 16 luglio. Qui si decideranno le sorti del torneo: il sabato è prevista la finale femminile, mentre il giorno seguente ci sarà la finale maschile.

I Championships si giocheranno nell'arco di 14 giorni, per il secondo anno si giocherà anche nella domenica della prima settimana.Come l'anno scorso, le partite di singolare del quarto turno saranno distribuite su due giorni, mentre le partite di singolare maschile e femminile saranno miste durante i quarti di finale. Quest'anno, il format del doppio maschile cambierà dal meglio di cinque set al meglio di tre.

Il gioco su tutti i campi esterni inizierà alle 11.00 (ore locali). Gli orari di inizio sfalsati del campo centrale (13.30) e del campo n. 1 (13.00), introdotti nel 2021, verranno mantenuti e dureranno fino al fine settimana delle finali, quando il gioco sul campo centrale inizierà alle 14.00. Le partite sul campo n. 1 inizieranno alle 11.00 nel fine settimana delle finali per la prima volta nel 2023.

Date e ora italiana

Lunedì 3 luglio dalle ore 12.00 (Primo turno masch/fem)

Martedì 4 luglio dalle ore 12.00 (Primo turno masch/fem)

Mercoledì 5 luglio dalle ore 12.00 (Secondo turno masch/fem)

Giovedì 6 luglio dalle ore 12.00 (Secondo turno masch/fem)

Venerdì 7 luglio dalle ore 12.00 (Terzo turno masch/fem)

Sabato 8 luglio dalle ore 12.00 (Terzo turno masch/fem)

Domenica 9 luglio dalle ore 12.00 (Ottavi di finale masch/fem)

Lunedì 10 luglio dalle ore 12.00 (Ottavi di finale masch/fem)

Martedì 11 luglio dalle ore 14.00 (Quarti di finale masch/fem)

Mercoledì 12 luglio dalle ore 14.00 (Quarti di finale masch/fem)

Giovedì 13 luglio dalle ore 14.00 (Semifinali femminili)

Venerdì 14 luglio dalle ore 14.00 (Semifinali maschili)

Sabato 15 luglio ore 15.00 (Finale femminile)

Domenica 16 luglio ore 15.00 (Finale maschile)

Come acquistare i biglietti

Ci sono quattro diversi modi per acquistare un biglietto per assistere ai match di Wimbledon. Scopriamo quali.

Final call



You have until 11:59pm (GMT) tonight to enter the #Wimbledon Public Ballot for 2023 tickets — Wimbledon (@Wimbledon) November 15, 2022

Il Ballot

Nato gia nel lontano 1924, non è altro che un sorteggio attraverso il quale gli appassionati possono iscriversi per partecipare all’estrazione di biglietti che successivamente potranno acquistare. Per partecipare al Ballot di Wimbledon è necessario fare richiesta (solitamente) entro fine dicembre dell’anno precedente all’edizione del torneo. Si può effettuare solamente una richiesta di iscrizione, eventuali richieste doppie saranno cestinate. I risultati dei sorteggiati saranno resi noti dai primi mesi dell’anno di svolgimento del torneo ed il fortunato sorteggiato dovrà rispettare una data di scadenza circa l’acquisto del biglietto. I biglietti di Wimbledon vinti tramite il Ballot che non saranno acquistati in tempo dai vincitori verranno rimessi in gioco e sarà sorteggiato un nuovo vincitore tra tutti gli iscritti al Ballot.

La Queue

Wimbledon è uno dei pochi eventi sportivi del Regno Unito in cui è possibile acquistare i biglietti nel giorno stesso in cui la partita viene giocata. Questo avviene grazie al Gate #3 ed alla Queue, una vera e propria coda umana che si forma in attesa e nella speranza di riuscire a comprare un biglietto Wimbledon in tempo. Ogni giorno, per i primi 10 giorni del torneo, sono disponibili un numero limitato di biglietti per i tre stadi di Wimbledon più importanti (Campo Centrale, Campo #1 e Campo #2), tranne per gli ultimi quattro giorni del torneo per i quali i biglietti vengono tutti venduti in anticipo. Inoltre migliaia di tagliandi Grounds Passes Admission sono disponibili tutti i giorni per assistere a tutti i match dei campi dal #3 al #19.

Le persone che sono in coda (in Queue) possono acquistare esclusivamente un biglietto a persona che dovrà essere pagato obbligatoriamente in contanti (carte di credito o bancomat non ammesse). Inoltre non si può fare la coda per un’altra persona: chi partecipa alla Queue deve essere la persona che acquisterà il biglietto. Quando sia arriva alla fine della coda e si comincia quindi la trafile, viene rilasciato una Queue Card che non è altro che un biglietto non trasferibile nel quale è scritto il giorno di validità del biglietto ed il numero che identifica la posizione. La Queue Card dovrà essere mostrata all’ingresso al momento dell’acquisto del biglietto.

Il Gate #3 apre verso le 9.30 del mattino quindi se si vuole entrare nei campi principali (Campo Centrale, Campo #1 e Campo #2) il consiglio è quello di passare la notte davanti al gate in attesa, poichè sono moltissimi gli appassionati che per comprare un biglietto di Wimbledon ed assistere ai propri idoli trascorreranno ore ed ore di attesa, portandosi tende e tutto il materiale per dormire nei pressi dell’inizio della Queue.

Pacchetti di agenzie autorizzate

Le Agenzie ufficiali riconosciute dall’All England Lawn Tennis Club che organizzano pacchetti per assistere alle partite di Wimbledon sono solamente tre: Keith Prowse, un tour operator che fornisce pacchetti viaggio, con voli, hotel e biglietti Wimbledon inclusi, per visitatori proveniente dal Regno Unito, da tutta Europa e da tutta l’America; Sportsworld, che dispone di pacchetti viaggio per i visitatori del Regno Unito, di Asia e Oceania. I pacchetti proposti sono comprensivi di volo, alloggio (in villaggio, hotel o chalet privati) e biglietti per le partite. Newmarket Holidays, che offre pacchetti con biglietto e hotel per l’ultima settimana del torneo.

Vendita online

L’unico portale tramite il quale è possibile comprare i biglietti online per Wimbledon è Ticketmaster. Diverse centinaia di biglietti per il Campo Centrale ed il Campo numero 3 vengono messi in vendita sul sito il giorno prima della partita. Vige poi un sistema di rimessa in vendita dei biglietti secondo il quale per ogni persona con regolare biglietto che esce anticipatamente dalla struttura lasciando un posto libero, viene generato un nuovo biglietto che può essere rivenduto a persone già presenti nel centro che magari avevano inizialmente trovato disponibilità solamente per l’accesso ai campi minori. Il ricavato dei biglietti rivenduti viene dato in beneficenza. Tuttavia sono molti i visitatori che aspettano fuori dai campi principali nell’attesa che qualcuno esca prima della fine della giornata per chiedergli gratuitamente il biglietto e guadagnare l’accesso. E sono davvero molti che ci riescono, riuscendo ad entrare, con un po' di fortuna, nel tempio del tennis.

Dove vedere il torneo

Dal 3 luglio al 16 luglio, il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e NOW. Sky Sport garantirà oltre 400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani. In tutto saranno ben 9 i canali dedicati all’evento, oltre a Sky Sport 4K. In totali 6 canali Sky Sport, dal 252 al 257, saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate).

Sky Sport Tennis (205) sarà il canale guida dell'evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Uno sarà largamente dedicato a Wimbledon e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale. Sky Sport Arena seguirà, invece, il Campo numero 1, quando il canale non sarà occupato da altri eventi. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon.