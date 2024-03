Ranking Atp, com'è cambiata la classifica (in attesa di Indian Wells)

Nonostante la "scalata" di Jannik Sinner, che nell'ultimo anno ha praticamente vinto (almeno una volta) contro tutti gli avversari che lo precedevano nel ranking Atp, tra cui un certo Novak Djokovic, il serbo rimane saldamente al comando della classifica aggiornata del tennis mondiale con ben 9.675 punti. Al secondo posto, per adesso, c'è il talento spagnolo Carlos Alcaraz che di punti ne ha 8.805 ma è insidiato da molto vicino dal nostro Jannik a 8.270 punti terzo nella classifica mondiale e primo italiano dell'era Open a raggiungere questa posizione.

La classifica aggiornata

Dopo l'inizio con il botto degli Australian Open (primo Slam dell'anno), la stagione è proseguita con vari tornei Atp 500 e 250 ma è nel mese di marzo che si entra nel vivo con il doppio Masters 1000 dei tornei americani di Indian Wells e Miami con i tennisti pronti a dare battaglia e provare a scalare posizioni e migliorarsi. Il quarto posto è occupato dal russo Daniil Medvedev superato da Sinner nelle scorse settimane e che adesso conta 7.715 punti; quinta posizione per un altro russo, Andrey Rublev, che si trova molto più distaccato con 5.010 punti. Lo insidia da vicino, invece, il sesto in classifica nel ranking Atp che risponde al nome di Alexander Zverev: il tedesco ha 4.950 punti. La settimana posizione è ricoperta dal danese Holger Rune con 3.720 punti ma poco dietro, l'ottavo al mondo è il polacco Hubert Hurkacz con 3.405 punti, gli stessi del norvegese Casper Ruud in nona posizione. A completare la top ten del tennis mondiale ecco l'australiano Alex De Minaur con 3.210 punti.

Gli altri italiani

Per quanto riguarda gli azzurri, una delle notizie più liete arriva da Flavio Cobolli che grazie al suo terzo quarto di finale Atp ragginto bella sua carriera e l'ottavo di finale agli Atp 500 di Acapulco, ha raggiunto la sua migliore posizione mondiale (numero 62). Il primo italiano dopo Sinner è attualmente Lorenzo Musetti che occupa la posizione numero 26 con 1480 punti mentre Matteo Arnaldi è quarantesimo con 1.091 punti (ma guadagna due posizioni). Posizione numero 55 occupata da Lorenzo Sonego con 935 punti ma giù di sette posizioni, poi ecco Cobolli con 880 mentre in posizione numero 73 c'è Luciano Darderi con 787 punti e sette posizioni guadagnate rispetto al ranking precedente.

L'appuntamento a Indian Wells

Le prossime sfide per Sinner e gli italiani sono ormai imminenti: alla mezzanotte italiana del 5 marzo avverrà il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 che si disputerà in California, sul cemento di Indian Wells. È da lì che inizierà la scalata al secondo posto al mondo del nostro Jannik Sinner che sarebbe realtà se dovesse ottenere un risultato migliore dello spagnolo Carlos Alcaraz. Oltre al 22enne di Sesto Pusteria, ecco che Indian Wells sarà un importante banco di prova per sei azzurri sicuri di essere nel tabellone tra cui Fabio Fognini che riceverà una wild card mentre Luca Nardi e Andrea Vavassori potrebbero aggiungersi alla flotta se vinceranno le qualificazioni.