Roland Garros, delusione Sinner fuori al 2° turno: sconfitto in cinque set da Altmaier

Jannik Sinner esce clamorosamente di scena nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, è stato battuto 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5 dal tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale, capace anche di annullare due match point dopo una lotta di cinque ore e mezza. Una battaglia durissima in cui l'altoatesino ha dovuto fare i conti anche con una condizione fisica non brillante. Ma forse c'è qualcosa di più, l'altro precedente con Altmaier, vinto da Sinner al 5° set agli ultimi Us Open, dimostrano tutte le difficoltà del tennista italiano quando incontro un giocatore dalle caratteristiche atipiche come il tedesco.

La partita

Il primo set è molto equilibrato: i primi sei giochi volano con zero palle break. Altmaier trasforma la palla break alla prima occasione, salvo poi perdere il servizio nel game successivo. Si arriva al tie-break, dominato da Jannik con un 7-0 che non lascia alcun dubbio. Il secondo parziale è piuttosto simile al primo: Sinner potrebbe breakare il suo avversario sul 3-2, senza riuscirci e i due finiscono nuovamente al tie-break. Questa volta però, nonostante un’ottima rimonta, l’italiano non riesce ad andare sul 2-0, con il tedesco che strappa il set e riporta l’incontro in equilibrio. Nel terzo set Jannik spinge sull’acceleratore: conquista due break, giocando il suo miglior tennis e andando sul 2-1 con un sonoro 6-1. Il quarto set inizia in salita per Sinner, che va subito sotto 3-0 e sembra molto giù di corda. Accorcia però sul 2-3 e mette la freccia sul 5-4, con due break fondamentali in un set estremamente complicato. Partita chiusa? Assolutamente no. Sinner fallisce due match point, con Altmaier che ne approfitta e gli ruba il servizio. Si arriva per la terza volta al tie-break, con il tedesco che va a vincere 7-4, mostrando una condizione fisica e mentale nettamente migliore.

Nel quinto set parte meglio Jannik, che vola sul 3-2, ma il tedesco reagisce per l'ennesima volta e alza notevolmente il livello del suo gioco. L'outsider vola sul 5-3, approfittando degli errori di Sinner, e serve per il match. Qui Jannik annulla due match point e riesce ad accorciare sul 5-4, sentendo anche tirare dietro una coscia. Altmaier è sulla difensiva e arriva il 5-5 nel gioco seguente, ma poi Jannik fa capire che non è giornata. Errori gratuiti, soluzioni incomprensibili e tanta stanchezza riportano il rivale a servire per il match. In un game interminabile, durato oltre dodici minuti, Sinner annulla quattro match point ma sbaglia tantissimo nel momento topico. Altmaier può così chiudere sul 7-5 con un ace e volare al terzo turno dopo 5h26' di battaglia. Sfiderà Grigor Dimitrov, che ha regolato il finlandese Ruusuvuori in 2h49' (7-6, 6-3, 6-4).

BATTLE ROYALE



5 hours and 26 mins later, @daniel_altmaier outlasts Sinner in an epic 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5 to make the #RolandGarros third round. pic.twitter.com/xS8iKKLzEX — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023

Un epilogo amarissimo per Sinner, che ridimensiona decisamente il nostro tennista che sembra sempre meno a suo agio sulla terra rossa. Un brutto risveglio per Jannik dopo le previsioni di inizio torneo che lo vedevano tra i possibili antagonisti dei favoriti Alcaraz e Djokovic.