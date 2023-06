Roland Garros, l'impresa di Sonego: rimonta Rublev e vola agli ottavi

Al Roland Garros è il grande giorno di Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro si qualifica per gli ottavi di finale dopo aver battuto in cinque combattutissimi set, il russo Andrej Rublev (n.7 del mondo) per 5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3. Una grande impresa per il torinese, capace di una straordinaria rimonta, dopo essersi trovato sotto due set a zero. Per Sonego questa è la prima vittoria contro un Top 10 in uno Slam. Al prossimo turno trova un altro russo, Karen Khachanov, vincitore sull'australiano Kokkinakis in 4 set.

SPET-TA-CO-LA-RE



Lorenzo Sonego e una partita semplicemente spettacolare: dopo quasi 4 ore di gioco l’azzurro rimonta i due set iniziali d svantaggio e vince contro un comunque incredibile Rublev #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Sonego pic.twitter.com/zYuL2N1LK1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 2, 2023

La partita

Parte subito forte il russo, che si porta sul 2-0 e vince i primi due game, ma l'azzurro reagisce. Rublev si porta sul 5-3, ma Sonego annulla un set point e pareggia i conti. La testa di serie numero 7 gioca meglio i punti decisivi e chiude il parziale sul 7-5. Senza storia, invece, il secondo set. Sonego vive un lungo black-out ed esce momentaneamente dalla partita. Rublev ha vita facile nel portarsi sul 4-0, con due break a zero, e chiudere con un inappellabile 6-0 in mezz'ora. Quando sembrava tutto finito Sonego dimostra ancora una volta le sue grandi qualità di lottatore e risorge nel terzo parziale. L'azzurro alza il livello del suo gioco e alza le percentuali al servizio. Adesso è l'azzurro a condurre il gioco, vola sul 5-2 e chiude il set con due stupendi dritti che valgono il 6-3 finale.

L'inerzia è tutta per Sonego, che nel quarto set infila otto punti consecutivi e vola sul 2-0, ma Rublev reagisce con grinta e cattiveria agonistica. Il russo torna a giocare come nei primi due set, portandosi sul 5-4. Sonego serve per restare nel match e pareggia i conti. Si va al tiebreak: lo vince proprio l'azzurro, che chiude sul punteggio di 7-5 e riporta il match in parità. Nel quinto set sembra regnare l'equilibrio, ma il russo si perde col passare dei minuti e invece il piemontese controlla gli scambi con personalità e grande qualità nelle giocate. L'allungo decisivo lo piazza allora Sonego (5-3), favorito da un rovescio in corridoio di Rublev, con l'ennesima racchetta scaraventata a terra. E al momento di servire per andare agli ottavi, Sonego non fallisce conquistando il match, dopo 3h42' di gioco.