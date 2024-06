Roland Garros, semifinale Sinner contro Alcaraz: quando gioca e dove vederla

Non passerà mai la gioia e il momento storico che gli italiani e soprattutto Jannik Sinner hanno vissuto nel primo pomeriggio di martedì 4 giugno: il primo posto nel ranking mondiale del tennis è la meravigliosa realtà. Accanto a questo, però, c'è il Roland Garros in pieno svolgimento: la vittoria contro Grigor Dimitrov ha spalancato all'azzurro la porta della semifiinale dove troverà un amico e avversario che lo stima molto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero tre della classifica Atp alle spalle di Novak Djokovic. La gara si giocherà venerdì 7 giugno a un orario ancora da definire.

Il cammino al Roland Garros

Entrambi gli avversari arrivano alla super sfida avendo perso soltanto un set: Sinner ha esordito contro Eubanks chiudendo la gara in tre set, poi è stata la volta di Gasquet (anche stavolta 3-0), al terzo turno ha sfidato Kotov al quale ha rifilato un triplo 6-4. Agli ottavi di finale forse la gara fin qui più dura contro l'altro francese, Moutet, con il quale ha perso nettamente 6-2 il primo set ma capendo quale fosse la migliore strategia da adottare e la netta differenza tecnica, Sinner si è imposto negli altri tre in un crescend netto: 6-3 6-2 6-1. Infine, la gara della storia contro Grigor Dimitrov che gli ha consegnato la posizione numero uno al mondo e la prima volta in semifinale al Roland Garros vincendo in tre set 6-2 6-4 7-6.

Qual è stato il cammino di Carlos Alcaraz? Molto simile, come dicevamo, almeno per quanto rigurda il computo dei set persi, soltanto uno, Lo spagnolo ha esordito contro Wolf strapazzato nettamente 6-2 6-1 6-2, poi è arrivato il turno di De Jong contro il quale ha sofferto nel terzo set, l'unico perso fino a questo momento, vincendo la gara in quattro set. Al terzo turno ha vinto contro Korda e agli ottavi di finale si è imposto nettamente, sempre in tre set, contro Auger-Aliassime. Ai quarti di finale c'era Tsitsipas, uno dei più in forma del circuito, ma anche in questo caso Alcaraz ha vinto dominando 6-3 7-6 6-4.

I precedenti tra i due

Sono già nove le volte che Sinner e Alcaraz si sono trovati di fronte nella loro carriera: in questo momento lo spagnolo è avanti 5 vittorie a 4, con il "soprasso" avvenuto nella semifinale di Indian Wells teatro della prima delle uniche due sconfitte dell'altoatesino in questo 2024. Andando a ritroso, la loro prima volta fu al Challenger di Alicante nel 2019 con la vittoria di Alcaraz che ottenne il bis nel 2021 a Parigi. Doppietta di Sinner, poi, a Wimbledon nel 2022 e al Croazia Open dello stesso anno. Altre due vittorie dello spagnolo arriveranno poi agli Us Open del 2022 e in semifinale a Indian Wells nel 2023: Jannik si è poi imposto ai Miami Open del 2023 e China Open dello stesso anno prima della sconfitta, come detto, di un paio di mesi fa in terra americana.

Dove e quando vedere l'incontro

Trattandosi di uno Slam, c'è più tempo per recuperare dalle fatiche: due giorni di riposo per entrambi e appuntamento a venerdì 7 giugno. Come da prassi, l'organizzazione del Roland Garros comunica l'orario di gara soltanto il giorno prima, si dovrà quindi aspettare giovedì per sapere se i due si scontreranno nel diurno o serale.

Chi volesse guardare la gara dovrà collegarsi con il canale 210 di Sky,, oppure avere un abbonamento acon la sfida che si potrà vedere anche sull'app relativa così come su SkyGo su computer e tablet.