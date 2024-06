Roland Garros, Sinner-Alcaraz vale la finale: DIRETTA

È arrivato il grande giorno della supersfida tra il nuovo numero uno del tennis mondiale, il nostro Jannik Sinner, e l'altro talento cristallino di questo sport nella figura dello spagnolo Carlos Alcaraz. Da più parti è stata definita la finale anticipata ma anche il match che vede di fronte i protagonisti dei prossimi anni, il "ricambio generazionale" che sostituisce Federer, Nadal e inevitabilmente anche Novak Djokovic che ha perso la prima posizione dopo 428 settimane, un'enormità.

Difficile fare pronostici per una gara del genere e banale, forse, dire 50 e 50: tutti speriamo che il nostro Jannik possa giocarsi le chance di vincere il suo primo Roland Garros anche se l'amico Alcaraz non sarà tanto d'accordo.

I protagonisti scenderanno in campo non prima delle 14.30 sul Philippe-Chatrier

The “where were you when” moment the world is waiting for#RolandGarros @janniksin @carlosalcaraz pic.twitter.com/OqF6EdzGV7