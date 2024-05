Roland Garros, Sinner contro Gasquet: DIRETTA

Nel secondo turno del Roland Gaross parigino, ecco che il nostro Jannik Sinner dovrà vedersela contro il "padrone di casa" e beniamo dei tifosi che questa sera assiepano lo stadio centrale "Philippe-Chatrier", Richard Gasquet, che partecipa al torneo dello Slam grazie a una wild card, si trova adesso in posizione numero 124 del ranking Atp. Questo non vuol dire assolutamente sottovalutare l'avversario dotato di colpi eccezionali tra cui il rovescio a una mano. Entrambi i due precedenti sono vittoriosi per l'altoatesino che ha vinto nel 2023 a Indian Wells e sull'erba del torneo di Halle.

La gara in diretta: 1° set

1° game:

I giocatori sono finalmente in

campo per il consueto riscaldamento pre-gara: il match precedente tra Iga Swiatek e Naomi Osaka è durata molto più del previsto con la vittoria soltanto in extremis al terzo e decisivo set per la polacca numero uno del mondo.